'Concerto per Pino' all'Arena Morricone di Vasto, protagonisti i Phoen(ix) and friends

"Concerto per Pino” dei Phoen(ix) and friends è un evento ideato e realizzato per ricordare il cantautore Pino Daniele, un grande artista da non dimenticare, un musicista a cui tutti dobbiamo molto musicalmente e per sentimento.

La sua grande capacità di legare stili e generi musicali diversi, senza mai dimenticare la sua “napoletanità”, unita al contenuto dei testi sempre attenti al sentimento, all’umanità e al sociale ne fanno un grande e non solo a livello nazionale.

Il concerto, già accolto con grande successo nel 2025, è realizzato con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.

I brani in programma, tratti dalla enorme produzione del cantautore napoletano, sono frutto di una scelta musicale, emotiva ed affettiva che si basa prevalentemente sul contenuto dei primi quattro album pubblicati da Pino Daniele dal 1977 al 1981 (Terra mia, Pino Daniele_II album, Nero a metà, Vaimò).

Una band di ben otto musicisti sarà protagonista martedì 18 agosto alle 21.30 all’Arena Morricone di Vasto per rendere omaggio alla musica di Pino Daniele con “Concerto per Pino, la sua musica la sua poesia…”

I musicisti dei Phoen(ix) & friends sono:

Peppino Forte voce e chitarre

Lino Molino batteria e voce

Vincenzo Martinelli basso e voce

Mauro Gallo pianoforte e tastiere

Domenico Mancini violino

Fabrizio Mandolini fiati

Gianluigi Di Lauro mandolino

Giovannino Giangiacomo percussioni