“Dialettando – Il Teatro del Sorriso”, successo per 'Napoli milionaria' della Compagnia Fresana in piazza San Vitale

Una piazza gremita, tanta gente e persino spettatori rimasti in piedi: un successo straordinario per la rassegna “Dialettando – Il Teatro del Sorriso”!

Martedì sera, davanti, in una piazza San Vitale gremita a San Salvo, la Compagnia Teatrale Fresana, diretta dalla professoressa Cesira Litterio, ha portato in scena “Napoli milionaria”, un intenso adattamento dell’indimenticabile opera di Eduardo De Filippo.

Una rappresentazione capace di coinvolgere e far riflettere, ambientata negli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale, tra povertà, sacrifici, desiderio di riscatto e quella difficile “arte dell’arrangiarsi” che, attraverso il ricorso alla borsa nera e al facile guadagno, finisce spesso per mettere in secondo piano valori fondamentali come la solidarietà, il rispetto e il bene comune.

La trasposizione dal dialetto napoletano a quello fresano ha reso lo spettacolo ancora più originale e vicino alla nostra comunità, grazie alla bravura e all’impegno di tutti gli interpreti. Ma il messaggio della commedia va ben oltre il passato. La ruota gira, e prima o poi ciascuno è chiamato a fare i conti con la propria coscienza. Una riflessione profonda e quanto mai attuale, in una società in cui troppo spesso l’apparenza sembra prevalere sull’essere, sull’integrità e sul rispetto verso gli altri.

“Complimenti alla Compagnia Teatrale Fresana e a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida serata", ha sottolineato la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini.

“Il grande affetto del pubblico, con una piazza letteralmente stracolma e senza più sedie disponibili, è stata la più bella testimonianza del successo di questa serata. Il teatro unisce, emoziona, racconta e ci invita a riflettere. E lo ha fatto davvero alla grande!”

Foto Antonino Vicoli