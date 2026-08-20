Via Nuova Circonvallazione a San Salvo, lavori terminati per l’ampliamento del parcheggio

Sono giunti al termine a San Salvo i lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi in via Nuova Circonvallazione, un intervento pensato per aumentare i posti auto disponibili e rendere più funzionale un’area importante della città.
"L’intervento - si evidenzia in una nota del Comune - ha previsto la realizzazione di nuovi parcheggi a raso, resa possibile attraverso l’arretramento della recinzione esistente dell’impianto Arap e la sua ricostruzione, così da recuperare nuovi spazi a servizio della viabilità e della sosta.
Un’opera resa possibile anche grazie alla collaborazione e al consenso di Arap, con il coinvolgimento della Regione Abruzzo e dell’assessore regionale Tiziana Magnacca, che ha consentito di individuare e condividere le soluzioni necessarie per realizzare l’intervento e ampliare gli spazi destinati alla sosta".
“I lavori sono ormai conclusi- dichiara l’assessore alla manutenzione Tony Faga - mancano soltanto le strisce e la segnaletica orizzontale, che saranno realizzate nei prossimi giorni. A quel punto il nuovo spazio di sosta sarà completamente operativo e a disposizione dei cittadini”.
“Un intervento dal valore complessivo di 90.000 euro, finanziato con risorse del bilancio comunale, che ha consentito di dotare via Nuova Circonvallazione di ulteriori 25 posti auto, migliorando la fruibilità dell’area e rispondendo a una concreta esigenza del territorio. Un altro passo avanti per una città più funzionale, ordinata e attenta alle esigenze quotidiane della comunità”, spiega il sindaco Emanuela De Nicolis.