Via Nuova Circonvallazione a San Salvo, lavori terminati per l’ampliamento del parcheggio

Sono giunti al termine a San Salvo i lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi in via Nuova Circonvallazione, un intervento pensato per aumentare i posti auto disponibili e rendere più funzionale un’area importante della città.

"L’intervento - si evidenzia in una nota del Comune - ha previsto la realizzazione di nuovi parcheggi a raso, resa possibile attraverso l’arretramento della recinzione esistente dell’impianto Arap e la sua ricostruzione, così da recuperare nuovi spazi a servizio della viabilità e della sosta.

Un’opera resa possibile anche grazie alla collaborazione e al consenso di Arap, con il coinvolgimento della Regione Abruzzo e dell’assessore regionale Tiziana Magnacca, che ha consentito di individuare e condividere le soluzioni necessarie per realizzare l’intervento e ampliare gli spazi destinati alla sosta".

“I lavori sono ormai conclusi- dichiara l’assessore alla manutenzione Tony Faga - mancano soltanto le strisce e la segnaletica orizzontale, che saranno realizzate nei prossimi giorni. A quel punto il nuovo spazio di sosta sarà completamente operativo e a disposizione dei cittadini”.