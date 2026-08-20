Settantenni in festa a Scerni, il tempo vola, le radici restano

Cari amici, cari compaesani, ragazze e ragazzi del 1956, settantâ€™anni.

A dirlo cosÃ¬ fa un certo effetto. Eppure basta guardarci negli occhi e, per un momento, quel numero scompare. Torniamo ragazzi. Torniamo alle strade e ai vicoli di Scerni, alle corse da bambini, alle ginocchia sbucciate, ai pochi soldi nelle tasche e ai sogni enormi nel cuore. E tornano i profumi della terra, del grano, del mosto e della vendemmia: profumi che oggi hanno il sapore di una parola bellissima: casa.

Siamo cresciuti in un mondo diverso. Un mondo nel quale non câ€™era tutto, ma quel poco che câ€™era aveva valore. Poi la vita ha portato ciascuno per la propria strada. Câ€™Ã¨ chi Ã¨ rimasto, chi Ã¨ partito, chi Ã¨ tornato. Abbiamo lavorato, amato, costruito famiglie, conosciuto gioie e dolori.

Ed eccoci qui, settantâ€™anni dopo.

PerchÃ© câ€™Ã¨ qualcosa che il tempo non Ã¨ riuscito a portarci via: le nostre radici. Scerni ha custodito la nostra infanzia, le amicizie, i primi amori, le feste e qualche marachella che, dopo settantâ€™anni, forse Ã¨ ancora meglio non raccontare. E allora settantâ€™anni non sono soltanto un traguardo. Sono un panorama. Da qui possiamo vedere quanta strada abbiamo percorso, ma anche quella vita che abbiamo ancora davanti.

Oggi, perÃ², tra tanti posti occupati, ce ne saranno alcuni che vedremo vuoti soltanto con gli occhi. Sono quelli dei nostri compagni del â€™56 che non sono piÃ¹ con noi. Li porteremo nel brindisi e nei nostri ricordi, perchÃ© chi ha condiviso con noi un pezzo di strada continua, in qualche modo, a camminarci accanto. E allora brindiamo a chi câ€™Ã¨, a chi Ã¨ lontano, a chi portiamo nel cuore. E soprattutto brindiamo a noi, a quei bambini che correvano per Scerni senza sapere dove li avrebbe portati la vita. Se potessimo incontrarli oggi, avremmo una sola cosa da dirgli:

Ne abbiamo fatta di strada.

Il tempo Ã¨ passato.

Noi siamo cambiati.

Scerni Ã¨ cambiata.

Ma le radici non sfioriscono mai.

Buoni 70 anni, ragazze/i del â€™56.

E buona vita a tutti noi.