“I fantastici 60 dei ’66”: ultimi posti per la grande festa dei sessantenni di San Salvo

È iniziato il conto alla rovescia per la grande festa dedicata ai nati nel 1966, che quest’anno raggiungono il traguardo dei 60 anni.

L’appuntamento con “I fantastici 60 dei ’66” è fissato per venerdì 18 settembre 2026 al Rosa Hotel di San Salvo Marina. Una serata pensata per riunire una generazione, ritrovare vecchi amici, condividere ricordi e festeggiare insieme una tappa importante della vita.

Gli organizzatori comunicano che sono disponibili gli ultimi posti e rivolgono quindi un ultimo appello a tutti coloro che non hanno ancora confermato la propria partecipazione: è il momento di affrettarsi per non rimanere fuori dalla festa!

Il programma prevede una serie di momenti pensati per unire convivialità, memoria e condivisione:

ore 17:30 – Piantumazione di un albero d’ulivo

ore 18:30 – Santa Messa presso la Chiesa di San Nicola

ore 20:00 – Cena conviviale presso il Rosa Hotel

Il costo della partecipazione è di 50 euro a persona.

Sarà una serata all’insegna di amicizia, musica, sorrisi e brindisi, con l’obiettivo di rivivere i momenti più belli di una generazione e creare nuovi ricordi da custodire.

«Compiere 60 anni è un traguardo importante – sottolineano gli organizzatori – ma festeggiarlo insieme alle persone con cui abbiamo condiviso tanti momenti della nostra vita lo rende ancora più speciale. Per questo vogliamo rivolgere un ultimo invito a tutti i nostri coetanei che non hanno ancora aderito: non perdete questa occasione di ritrovarci e festeggiare insieme».

Per confermare la presenza è possibile contattare:

Maria Antonietta Serafini – 339 3078137

“I fantastici 60 dei ’66”: una festa per celebrare il passato, vivere il presente e brindare insieme al futuro.