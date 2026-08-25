Ex SIV, si ritrovano i "Ragazzi dell'85"

Sentirsi giovani e avere ancora tanta voglia di stare insieme Ã¨ una cosa meravigliosa. CosÃ¬, anche questâ€™anno, con lâ€™allegria che li ha sempre contraddistinti, i Ragazzi dellâ€™85 si sono ritrovati ancora una volta per un saluto, un abbraccio e una lunga tavolata in un ottimo locale dellâ€™Alto Vastese, dove la buona cucina la fa da padrona.

Cambiare ogni anno la location Ã¨ ormai una piacevole consuetudine per i Ragazzi dellâ€™85: un modo per conoscere, gustare e apprezzare le prelibatezze dei luoghi di provenienza dei diversi componenti del gruppo e, soprattutto, per rinsaldare sempre di piÃ¹ quellâ€™amicizia nata il primo giorno di lavoro, ormai tanti anni fa, davanti ai cancelli della grande SIV â€“ SocietÃ Italiana Vetro di San Salvo, il 19 agosto 1985.

Sono trascorsi 41 anni da quel giorno e lâ€™amicizia Ã¨ rimasta forte. Durante lâ€™incontro trasparivano ancora, in qualcuno dei ragazzi, un poâ€™ di nostalgia e i tanti ricordi di una vita lavorativa vissuta insieme in azienda. Ma ben presto lâ€™allegria ha ripreso il sopravvento, con un grande brindisi accompagnato, come sempre, dalla splendida musica del chitarrista del gruppo, che Ã¨ anche lâ€™instancabile organizzatore degli incontri annuali. E, puntuale, Ã¨ arrivata ancora una volta la promessa di ritrovarsi il prossimo anno, magari attorno a unâ€™altra bella tavolata e in una nuova location tutta da scoprire.

Ragazzi dellâ€™85, arrivederci dunque al 2027!