BTS Volley San Salvo, primi passi per la nuova stagione in Serie D

La BTS Volley San Salvo comunica ufficialmente di aver perfezionato lâ€™iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Dopo la straordinaria cavalcata della scorsa stagione, culminata con la promozione dalla Prima Divisione, la societÃ si appresta ad affrontare questa nuova avventura sportiva ponendosi due obiettivi chiari: il consolidamento della rosa e la massima valorizzazione dei giovani talenti del proprio vivaio.

Lo scorso 17 agosto, nel frattempo, Ã¨ giÃ scattata la preparazione.

Il nuovo roster â€“ si evidenzia in una nota â€“ ha infatti avviato ufficialmente il lavoro in palestra per curare la forma atletica del gruppo in questa cruciale fase di avvio stagione, cosÃ¬ da presentarsi al meglio ai nastri di partenza di un campionato che si preannuncia impegnativo. La societÃ Ã¨ inoltre al lavoro per completare la rosa degli atleti e, nei prossimi giorni, la squadra e lâ€™intero staff tecnico verranno presentati alla stampa e ai tifosi.