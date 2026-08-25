A Don Luigi Ciotti la cittadinanza onoraria di Castelguidone. Venerdì appuntamento con Romano Prodi e Marco Damilano

Sarà Don Luigi Ciotti il grande protagonista della giornata che venerdì 28 agosto porterà Castelguidone al centro di un importante appuntamento sui temi della legalità, della giustizia, della responsabilità e dell'impegno sociale.

Al termine della XIII Giornata della Legalità, dell'Impegno e della Responsabilità, il Comune di Castelguidone conferirà infatti a don Luigi Ciotti la Cittadinanza Onoraria, quale riconoscimento per il suo lungo e instancabile impegno civile e sociale e per il particolare legame costruito nel tempo con la comunità di Castelguidone e con il territorio dell'Abruzzo e del Molise.

Una giornata che, per un piccolo Comune dell'Alto Vastese, assume un significato del tutto particolare. La presenza di Don Ciotti, insieme a quella del professor Romano Prodi e del giornalista Marco Damilano, rappresenta un'occasione di grande valore per una comunità che negli anni ha fatto della formazione, della partecipazione e dell'attenzione al bene comune una parte importante della propria identità.

La XIII Giornata è promossa dalla Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino” insieme alle Caritas di Abruzzo e Molise. La sede della manifestazione sarà ancora una volta la Parrocchia Santa Maria della Stella di Castelguidone, luogo particolarmente significativo per la storia di questo percorso: proprio qui la Scuola “Paolo Borsellino” ha mosso i suoi primi passi e, per diversi anni, hanno avuto sede le attività della Caritas Diocesana di Trivento.

La giornata prenderà avvio in mattinata con i momenti di preghiera e riflessione e con la meditazione di don Luigi Ciotti. Seguirà la Concelebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Camillo Cibotti, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana e vescovo delle diocesi di Trivento e Isernia-Venafro. Nel pomeriggio, alle 16.30, il giornalista Marco Damilano dialogherà con il professor Romano Prodi e con don Luigi Ciotti, in un confronto dedicato alle grandi trasformazioni del nostro tempo e al ruolo della Chiesa e della società di fronte alle sfide sociali, politiche e internazionali.

Sarà poi il momento più atteso per la comunità di Castelguidone: il conferimento della cittadinanza onoraria a don Ciotti. «Non è soltanto un riconoscimento: è il modo con cui Castelguidone dice a don Luigi che è uno di noi» «La cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti – afferma il sindaco di Castelguidone Mario Antonio Di Paolo – non vuole essere soltanto il riconoscimento per ciò che ha fatto e continua a fare nella sua vita. È anche un gesto di affetto, di gratitudine e di appartenenza. Don Luigi negli anni è diventato una presenza familiare per la nostra comunità. Ha conosciuto il nostro territorio, ha incontrato la nostra gente e ha condiviso con noi momenti di riflessione e di impegno».

«Per questo – prosegue il sindaco – oggi vogliamo dirgli qualcosa di molto semplice: da questo momento, ufficialmente, sei uno di noi. E noi siamo orgogliosi di poterlo considerare un concittadino».

Il riconoscimento nasce anche dal valore della testimonianza di don Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, e dal suo impegno sui temi della legalità, della giustizia sociale, della dignità delle persone e della lotta contro ogni forma di sopraffazione e di esclusione. «Don Luigi ci ha insegnato – sottolinea il sindaco – che la legalità non è soltanto il rispetto delle regole. È dignità, libertà, responsabilità. È il coraggio di non voltarsi dall'altra parte quando qualcuno viene lasciato solo. Sono valori che sentiamo profondamente nostri e che vogliamo affidare soprattutto alle nuove generazioni».

Un legame, quello tra don Ciotti e Castelguidone, che si inserisce in una storia più ampia di relazioni con l'Abruzzo e il Molise e con le tante realtà ecclesiali, sociali e civili che in questi anni hanno dato vita alla Giornata della Legalità. Un ruolo importante in questo percorso è stato svolto da don Alberto Conti, parroco di Castelguidone, impegnato da anni su più fronti nel servizio alla comunità, nella Caritas e nella Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino”. «A don Alberto – aggiunge il sindaco – va il nostro ringraziamento. È anche grazie al suo impegno se Castelguidone è diventato negli anni un luogo nel quale parlare di legalità, giustizia, solidarietà e responsabilità non significa soltanto affrontare dei temi, ma incontrarsi, ascoltarsi e costruire relazioni».

Per Castelguidone si tratta di una giornata importante anche sotto il profilo della visibilità del territorio. «Siamo un piccolo Comune – conclude il sindaco – e sappiamo bene che il nostro nome è spesso sconosciuto ai più. Ma proprio per questo dobbiamo essere orgogliosi di queste occasioni. Quando persone di tale rilievo scelgono di venire qui, quando Castelguidone diventa luogo di incontro e di confronto, non dobbiamo avere timidezze o reticenze. Dobbiamo esserci. Dobbiamo far vedere che questo paese è piccolo, ma vivo, dignitoso, accogliente e capace di esprimere valori importanti». La XIII Giornata della Legalità, dell'Impegno e della Responsabilità rinnova così un percorso che da oltre un decennio riunisce a Castelguidone operatori, volontari, amministratori, giovani e cittadini attorno ai temi della legalità, della giustizia, della pace e della responsabilità sociale. Nel corso delle precedenti edizioni sono stati ospitati numerosi protagonisti della vita ecclesiale, civile e istituzionale. Quest'anno, però, il momento più significativo sarà quello in cui Castelguidone aprirà ufficialmente le porte della propria comunità a don Luigi Ciotti. Un piccolo paese conferirà la cittadinanza a un grande testimone del nostro tempo. E lo farà nel modo che più gli appartiene: insieme, con semplicità, gratitudine e orgoglio.

PROGRAMMA – VENERDÌ 28 AGOSTO 2026 Parrocchia Santa Maria della Stella – Castelguidone

Mattina Accoglienza dei partecipanti, preghiera, meditazione di don Luigi Ciotti e Concelebrazione Eucaristica.

Ore 16.30 Incontro con Marco Damilano, Romano Prodi e don Luigi Ciotti.

A seguire Cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Castelguidone a don Luigi Ciotti.