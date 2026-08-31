'COP31 Bike Ride', la ciclostaffetta internazionale per il clima sul tratto Punta Penna-San Salvo Marina

VenerdÃ¬ l'assessore all'Ambiente Tony Faga ha raggiunto a Punta Penna, a Vasto, il gruppo di ciclisti impegnati nella COP31 Bike Ride, la grande ciclo-staffetta internazionale per il clima partita da Padova e diretta verso Antalya, in Turchia, sede della COP31.

L'assessore si Ã¨ unito a loro in sella e li ha accompagnati da Punta Penna fino a San Salvo, condividendo chilometri, racconti e soprattutto un messaggio importante: la mobilitÃ sostenibile deve essere sempre piÃ¹ al centro delle nostre scelte e delle politiche per il futuro.

Durante il percorso Ã¨ stata fatta una tappa anche al Biotopo Costiero di San Salvo Marina, un luogo simbolo del nostro territorio e della sua straordinaria ricchezza naturalistica.

E poi, come in ogni bella pedalata che si rispetti, spazio a un momento conviviale, per stare insieme, conoscersi e condividere idee, passioni e visioni.