A Vasto Marina il torneo di beach volley targato Consorzio Colli e Trabocchi

Lâ€™estate volge al termine e, prima di tornare in palestra, câ€™Ã¨ ancora tempo per stare insieme, divertirsi e condividere la passione per lo sport. Nasce con questo spirito il torneo di beach volley 4Ã—4 misto organizzato dal Consorzio Volley Colli e Trabocchi e dedicato alle atlete e agli atleti delle societÃ che ne fanno parte.

Un appuntamento â€“ in programma martedÃ¬ 1Â° settembre al Lido Fernando di Vasto Marina â€“ pensato non soltanto per giocare, ma soprattutto per trascorrere una giornata allâ€™insegna dellâ€™amicizia, del divertimento e della condivisione: sulla sabbia ragazze e ragazzi avranno lâ€™occasione di ritrovarsi, conoscersi meglio, creare nuovi legami e vivere lo sport con quella leggerezza che accompagna gli ultimi giorni dâ€™estate.

Un momento semplice, ma pienamente in linea con lo spirito del Consorzio: creare occasioni di incontro e condivisione tra gli atleti delle diverse societÃ , dentro e fuori dal campo.



Il torneo rappresenterÃ anche un ideale saluto alla stagione estiva, prima del ritorno allâ€™attivitÃ indoor e della ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione sportiva.

Dopo la pausa estiva Ã¨ infatti giÃ tempo di guardare ai prossimi obiettivi e alle nuove sfide; prima, perÃ², ancora una giornata sulla sabbia per stare insieme, divertirsi e dare il via con entusiasmo alla nuova stagione del volley.