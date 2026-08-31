Premio Letterario Emily: conto alla rovescia per la cerimonia di premiazione dei vincitori

Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 20:30, presso i Giardini Napoletani di Palazzo D’Avalos a Vasto, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della quarta edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, concorso bandito dall’Associazione Emily Abruzzo con il patrocinio del Comune di Vasto e il supporto di Gianni e Silvio Petroro del parco acquatico Aqualand del Vasto.

A pochi giorni dalla tanto attesa serata di gala di un'edizione caratterizzata da tante novità e da un legame sempre più forte con il territorio in cui vive, fervono i preparativi e tanta è l’emozione tra gli organizzatori, prima fra tutti la prof.ssa Teresa Maria Di Santo, presidente Emily Abruzzo, e i sostenitori dell’iniziativa.

La serata sarà condotta dal giornalista Rai Gianni Quagliarella e dalla conduttrice televisiva e radiofonica nonché ex modella, Manila Nazzaro.

Ospite della serata Erika Morelli, ballerina e coreografa - quest'anno nominata Eccellenza della Danza Abruzzese a San Remo Doc - fondatrice della scuola di danza RoundUp Studio.

Momento clou della cerimonia la votazione in presenza da parte della Giuria di qualità del Premio, presieduta dal prof. Luigi Bravi, giuria che in queste settimane ha letto e valutato le opere finaliste precedentemente selezionate dalla Giuria Tecnica presieduta dal critico d'arte e letterario, prof. Massimo Pasqualone. L'unico vincitore si aggiundicherà il premio in palio, pari a 3000 euro.

Tale momento, come da consuetudine, sarà preceduto dall'intervista agli autori finalisti, giunti a Vasto da più parti d'Italia: Carmine D'Ambrosio (Le voci di Gaza. La giustizia possibile, Cuzzolin Editore 2025), Anna Danielon (Insieme era il mondo, Eretica Edizioni 2024), Rossella Paolini (La pazza morale, Edizioni IlViandante 2024), Saif Ur Rehman Raja (Hijra, Fandango Libri 2025), Matteo A. Rubino (Hinsa: Violenza, Editoriale Lombarda 2026), Vanessa Tonnini (Grammatica di un desiderio, Neri Pozza 2024). Con tutti loro dialogherà la giornalista Paola Cerella.

Immancabili Serena Giove, diplomata presso la Factory di Gabriele Cirilli, che darà voce a brevi estratti delle sei opere in gara, e Costanza Caruso che accompagnerà la cerimonia con la sua musica.

L'edizione corrente è dedicata alla memoria di Noemi Durini, vittima della ferocia del fidanzato che la seppellì viva nelle campagne di Castrignano del Capo, nel 2017: in rappresentanza della mamma Imma Rizzo, sarà presente l'avv. Valenrina Presicce (Associazione Casa di Noemi).

Durante la cerimonia verrà inoltre premiato il racconto inedito vincitore della Sezione Giovani, decretato da un'apposita Giuria Giovani e verranno consegnati menzioni d’onore, assegnate dalla Giuria di qualità a 2 delle 108 opere candidate, e il Premio alla Memoria all'autore Carlos Liscano, deceduto nel 2023, per il volume “Il furgone dei pazzi” (Edizioni Dellassenza, 2025).

Tra le personalità istituzionali che presenzieranno, il sindaco di Vasto Francesco Menna e gli Assessori alla Cultura e al Turismo e alle Politiche Scolastiche, Nicola Della Gatta e Paola Cianci.