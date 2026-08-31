Medicina turistica, chiude il presidio di Vasto Marina. Prospero: "Ora la Asl valuti l’apertura da luglio per l’estate 2027”

Si conclude oggi il servizio di Medicina turistica attivato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti a Vasto Marina per garantire assistenza sanitaria ai turisti non residenti durante il periodo di maggiore affluenza estiva.

Per tutto il mese di agosto l’ambulatorio, ospitato negli storici locali dell’ex mercato ittico sul lungomare Cordella, ha garantito l’assistenza grazie alla presenza della dottoressa Eleonora Fioriti, che ha risposto al bando della Asl consentendo l’attivazione del presidio.

«Il bilancio di questa esperienza è positivo e prima della conclusione del servizio – dichiara il consigliere regionale Francesco Prospero – ho voluto incontrare personalmente la dottoressa Fioriti per ringraziarla e consegnarle un piccolo dono. Un gesto semplice con cui esprimere riconoscenza per la professionalità, la disponibilità e l’attaccamento al territorio dimostrati in queste settimane».

«Un ringraziamento – continua – va anche al direttore generale della Asl 02, Mauro Palmieri, per l’attenzione riservata al servizio, e all’Amministrazione comunale di Vasto, che quest’anno ha messo nuovamente a disposizione gli spazi storici destinati all’ambulatorio».

La conclusione della stagione rappresenta il punto di partenza per programmare con maggiore anticipo l’estate 2027.

«Alla luce dell’esperienza maturata e degli accessi registrati in queste settimane, chiederò alla Asl di valutare la possibilità di anticipare dal prossimo anno l’apertura della medicina turistica già al mese di luglio – prosegue – perché Vasto registra durante l’estate un forte incremento delle presenze».

«Per raggiungere questo obiettivo – sottolinea – sarà fondamentale riuscire a individuare per tempo medici disponibili. L’esperienza della dottoressa Fioriti dimostra quanto possa essere prezioso il contributo di giovani professionisti preparati che scelgono di mettere le proprie competenze a disposizione della comunità. Lo scorso anno era stata la dottoressa Alessia Buttiglieri a rendere possibile, con la propria disponibilità, l’apertura della Medicina turistica a Vasto Marina».

«Sono esempi di professionalità e senso di appartenenza che meritano di essere riconosciuti. Quando istituzioni e professionisti lavorano insieme, è possibile dare risposte concrete alle esigenze del territorio. Ora – conclude Prospero – lavoriamo affinché nella prossima stagione estiva si possa fare ancora di più».