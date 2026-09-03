“Noi… i Taranto”, a Vasto Corrado Taranto racconta una famiglia tra teatro, cinema e memoria

Una famiglia, due generazioni di artisti e una storia fatta di teatro, cinema, televisione, incontri, aneddoti e ricordi. È questo il filo conduttore di “Noi…i Taranto”, l’appuntamento organizzato dall’associazione Madrecultura, insieme all’associazione Primo Maggio, in programma giovedì 3 settembre alle ore 21.00 ai Giardini di Palazzo d’Avalos.

Protagonista della serata sarà Corrado Taranto, attore e autore, che presenterà il suo libro “Noi.. i Taranto”, dialogando con Gianluca Casciato, presidente di Madrecultura.

Attraverso il libro e il dialogo sul palco, Corrado Taranto accompagnerà il pubblico dentro la storia della propria famiglia, una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo e rappresentata da figure come Nino Taranto e Carlo Taranto, rispettivamente zio e padre di Corrado.

Nino e Carlo, fratelli, hanno condiviso una parte importante della storia artistica e familiare dei Taranto, ciascuno con il proprio percorso, contribuendo a una tradizione che Corrado oggi racconta con lo sguardo privilegiato di chi quella storia l'ha vissuta dall'interno. E sarà proprio la memoria familiare il cuore della serata. Corrado porterà con sé fotografie, filmati e cimeli, materiali che permetteranno di ricostruire non soltanto le carriere artistiche, ma anche i legami, gli episodi e i ricordi che hanno caratterizzato la vita della famiglia Taranto. Il racconto di Nino Taranto, artista amatissimo dal pubblico italiano e protagonista di una lunga e prestigiosa carriera tra teatro, cinema e televisione, si intreccerà quindi con quello di Carlo Taranto, padre di Corrado, restituendo una prospettiva più ampia sulla famiglia e sul particolare ambiente artistico nel quale Corrado è cresciuto. “Noi, i Taranto” è così un viaggio dentro una storia familiare prima ancora che artistica. Una storia fatta di talento, passione, lavoro e memoria, che Corrado ha scelto di affidare alle pagine del suo libro e al racconto diretto davanti al pubblico.

Ingresso libero.