Oltre 10 milioni di euro per il rilancio delle imprese abruzzesi

Un pacchetto complessivo che unisce i 10 milioni di euro stanziati dalla Regione Abruzzo alle risorse territoriali messe in campo dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, con un unico grande obiettivo: accelerare la trasformazione digitale, sostenere il turismo e favorire l'apertura ai mercati esteri delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e dei professionisti locali.

Tutte le novitÃ e le modalitÃ di accesso alle agevolazioni saranno presentate ufficialmente giovedÃ¬ 3 settembre, alle ore 18:00, durante un incontro pubblico organizzato presso il Parco dei Priori a San Giovanni in Venere, a Fossacesia. L'evento porta la firma del PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio Chieti Pescara, la struttura nata per diffondere la cultura digitale ed assistere le aziende nei percorsi di innovazione e transizione energetica.

Il pilastro principale del piano di investimenti Ã¨ l'avviso pubblico della Regione Abruzzo, a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027. Con una dotazione di 10 milioni di euro, la misura finanzia l'adozione di soluzioni digitali e sistemi di pagamento innovativi (tra cui e-commerce, CRM, ERP, soluzioni cloud, intelligenza artificiale e cybersecurity).

L'intensitÃ dell'aiuto copre fino al 70% della spesa ammissibile, per un contributo massimo di 100.000,00 euro a fronte di un investimento minimo di 10.000,00 euro. Le domande potranno essere inviate esclusivamente online tramite lo sportello telematico regionale dal 21 settembre 2026 fino al 12 ottobre 2026. Il portale calcolerÃ graduatorie parziali giornaliere basate su specifici criteri di premialitÃ , come il possesso della qualifica di Impresa Artigiana, la sede in Aree Interne o il rating ESG.

A integrazione della strategia regionale, l'Ente camerale ha attivato tre strumenti specifici per l'annualitÃ 2026, gestiti in ordine cronologico tramite la piattaforma ReStart di InfoCamere. Il primo bando Ã¨ dedicato alla doppia transizione (â‚¬ 300.000,00) e prevede voucher fino a 5.000,00 euro (fino al 70% dell'investimento) per l'introduzione di tecnologie digitali 4.0 (Misura A) e sistemi di monitoraggio energetico o calcolo del rating ESG (Misura B). Ãˆ previsto un bonus di 250,00 euro per le imprese con rating di legalitÃ o certificazione della paritÃ di genere. Apertura sportello: 8 settembre 2026. A seguire, câ€™Ã¨ il bando Sostegno al turismo 2026 (â‚¬ 150.000,00). Diviso tra la Misura A, che prevede contributi fissi a persona per il turismo di gruppo e congressuale in bassa stagione, e la Misura B, che offre contributi a fondo perduto del 50% (fino a 5.000,00 euro) per investimenti in digital marketing, POS evoluti, attrezzature outdoor e strumenti per l'accessibilitÃ . Apertura sportello: 17 settembre 2026. Infine, le MPMI potranno contare su un bando dedicato allâ€™Internazionalizzazione 2026 (â‚¬ 120.000,00) che sostiene con contributi a fondo perduto del 50% (fino a 5.000,00 euro) le spese per la partecipazione a fiere internazionali (anche virtuali) e incontri B2B strutturati con buyer esteri. Apertura sportello: 9 settembre 2026.

La strategia per la competitivitÃ include anche lo sviluppo delle competenze interne alle aziende. In quest'ottica, la Camera di Commercio mette a disposizione 10 borse di studio a copertura totale per la XII Edizione dell'Executive Master in Digital Marketing, un percorso di alta formazione da 240 ore organizzato a Pescara da gennaio a luglio 2027. Le borse azzerano il costo di iscrizione e verranno assegnate seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per orientare le imprese e i professionisti nella scelta delle misure piÃ¹ idonee e supportarli nella ricerca delle opportunitÃ di finanziamento, Ã¨ attivo lo Sportello di Finanza Agevolata della Camera di Commercio Chieti Pescara, che offre anche incontri personalizzati individuali.