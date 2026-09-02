Teatro Città di San Salvo, domenica l'inaugurazione

E' con grande piacere che desideriamo invitare la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni, gli operatori culturali e tutti coloro che hanno a cuore la nostra comunità alla cerimonia di inaugurazione del Teatro Città di San Salvo.

Domenica 6 settembre 2026 ore 18:00

Sarà un momento importante per la nostra città, per celebrare la nascita di un nuovo spazio dedicato alla cultura, all'arte, alla musica e alla socialità, un luogo pensato per accogliere e valorizzare la comunità e il territorio.

La cerimonia sarà accompagnata dagli interventi istituzionali del Sindaco Emanuela De Nicolis e della Presidente del Consiglio Comunale e Assessore Regionale Tiziana Magnacca.

A seguire, il concerto dell'Orchestra Giovanile Musica in Crescendo, nell'ambito de “Il Concertone, festival alternativo sull'uso sociale delle arti”.

Un appuntamento che vuole essere non soltanto l'inaugurazione di una struttura, ma l'apertura di un nuovo spazio di incontro, partecipazione e crescita culturale per tutta la città.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti!

Vi aspettiamo per condividere insieme questo importante momento per San Salvo.