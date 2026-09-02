“Anch’io sono la Protezione Civile", ottimi riscontri per il Campo Scuola a San Salvo Marina

Si è svolto a San Salvo Marina il 6° Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che dal 17 al 23 agosto ha coinvolto 20 ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni.

Quella conclusiva è stata una giornata particolarmente significativa: un’occasione per osservare da vicino quanto i giovani partecipanti hanno imparato durante la settimana e quanto sia importante acquisire, fin da piccoli, conoscenze e strumenti utili per affrontare le emergenze.

I ragazzi si sono cimentati in vere e proprie attività pratiche, mettendo alla prova le competenze acquisite attraverso simulazioni di emergenza alluvione, antincendio boschivo e ricerca e soccorso con le unità cinofile.

Un’esperienza coinvolgente, fatta di formazione ma anche di gioco di squadra, condivisione, vita all’aria aperta e soprattutto consapevolezza del valore della prevenzione, della collaborazione e della solidarietà.

A portare il proprio saluto e il proprio apprezzamento è stata anche la Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto, Tenente di Vascello Rossella D’Ettorre, che ha rivolto un plauso all’iniziativa, incoraggiando i ragazzi a continuare a vivere esperienze formative di questo tipo.

Per l’Amministrazione comunale era presente l’assessore alla Protezione Civile, Manutenzione e Ambiente Tony Faga

Un'esperienza che ha dimostrato concretamente quanto un campo scuola possa essere utile, educativo e allo stesso tempo divertente. Perché conoscere la Protezione Civile significa imparare a prendersi cura degli altri e del proprio territorio.