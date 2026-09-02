Grande partecipazione e importanti passi per il “Parco dei Miracoli”

Si è tenuto venerdì 28 agosto l’incontro pubblico sull’istituzione del “Parco dei Miracoli”: parco religioso, artistico, letterario per la valorizzazione e la messa in rete dell’immenso patrimonio culturale che ruota intorno alla Basilica Madonna dei Miracoli di Casalbordino e alla storia di questo territorio.

Numeroso e attento il pubblico intervenuto, partecipazione proattiva all’incontro che ha visto relatori Nicola Zinni, presidente dell’Associazione Culturale Nuovo Umanesimo, architetto e Progettista Culturale del “Parco dei Miracoli”, il priore della Basilica Don Paolo Lemme e il vicesindaco Carla Zinni.

Sono intervenuti il sindaco Filippo Marinucci e l’assessore Paola Basile che hanno espresso pieno sostegno all'iniziativa.

Incontro arricchito da proiezioni di fotografie e film fatte da Giampiero Renzetti e moderato dal segretario dell'Associazione Culturale Nuovo Umanesimo Alessio Di Florio.

Nella sua relazione Nicola Zinni ha ripercorso alcune iniziative dell’Associazione e progetti che hanno portato all’attuale definizione di questo Parco, unico nel suo genere, da non confondere con un Parco Monotematico ( letterario o di altro genere) ma da inquadrare come Istituto Culturale Pubblico. Ha poi elencato anche con immagini le peculiarità ed il ricco e vario patrimonio religioso, artistico, letterario esistente e prefigurato possibili percorsi, installazioni e suggestivi interventi con nuovi mezzi tecnologici da realizzare in collaborazione con l’ufficio tecnico.

Il Padre Priore ha ricordato il patrimonio che testimonia la grande devozione popolare che tuttora la Madonna esercita, raccontando recenti miracoli e informato sulle tante importanti sistemazioni già realizzate all’interno della Basilica. Ha poi sottolineato il grande valore culturale della Biblioteca storica auspicando più frequenze di studiosi e studenti (per tesi di laurea) auspicando naturalmente la realizzazione di questo Parco Pluritematico.

Il vicesindaco Carla Zinni ha ribadito il suo convinto interesse per il Parco e per le ricadute culturali e turistiche e l’impegno personale per portare avanti i vari passaggi per la sua istituzione.

Il numeroso, attento e qualificato pubblico ha apprezzato l’iniziativa, manifestato grande interesse testimoniato anche dalle tante richieste di partecipazione al Comitato Promotore. Sono stati altresì individuati nomi e competenze specifiche per comporre il Tavolo Tecnico che, insieme al Regolamento ed alle delibere consiliari di approvazione daranno veste legale al Parco.