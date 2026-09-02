Fine lavoro per l'Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria Ernesto Sulpizio: "Ha scritto la storia del Carcere di Vasto"

Di anni ne ha da poco compiuto 60 ma di quelli passati in carcere ne porta in dote piÃ¹ di 2 terzi degli stessi. Si Ã¨ chiusa l'avventura nel Corpo di Polizia Penitenziaria di Ernesto Sulpizio, autentico pilastro del Nucleo Operativo del Carcere di Vasto. Avete letto bene: "avventura".

Eh sÃ¬, perchÃ© vivere l'esperienza, cosÃ¬ come l'ha vissuta Sulpizio, non puÃ² che essere definita tale. La sua vita professionale nell'ambito dei baschi blu vastesi l'Assistente Capo Coordinatore l'ha vissuta davvero intensamente.

Lo ha fatto talmente con abnegazione e innato spirito di sacrificio da essere stato il primo in Italia a cedere gran parte delle sue ferie arretrate a favore del congedo solidale, previsto dai nuovi contratti e devoluto a favore dei suoi colleghi piÃ¹ sfortunati che di tale congedo ne beneficieranno per garantirsi cure o assistere familiari gravemente ammalati.

Passione, senso di appartenenza e spirito di Corpo si rivedono in lui come mai lo si potrebbe fare misurandosi con la generalitÃ dei consociati.

Sulpizio ha passato piÃ¹ di 40 anni "dietro le sbarre" e lo ha fatto, seppur dal punto di vista professionale, maturando tutte le esperienze, nessuna esclusa, tra quelle che si riescono a vivere in una professione cosÃ¬ difficile e complicata.

A giusta ragione da molti Ã¨ considerata essere una delle professioni tra le piÃ¹ usuranti che ci siano ma se preso nel verso giusto, cosÃ¬ come lo ha fatto Ernesto Sulpizio, il mestiere di poliziotto Penitenziario puÃ² assumere tranquillamente i connotati di mestiere interessante e incredibilmente soddisfacente.

MancherÃ a tutti Ernesto, soprattutto ai suoi piÃ¹ stretti compagni di viaggio quali Tommaso Pagliarella, Giuseppe La Tegola e Antonio Chiarella perchÃ© lui non Ã¨ una persona come le altre. Ãˆ una di quelle bellissime presenze che il clima lavorativo, fosse anche il peggiore, te lo rende piÃ¹ bello.

A lui, a cui mi legheranno ricordi indelebili, vanno i miei piÃ¹ sentiti auguri. L'auspicio Ã¨ che di persone come lui, con la sua stessa mentalitÃ , scelgano di fare il lavoro penitenziario facendo perno sulla sua stessa dedizione.

Auguri Ernesto, ad maiora semper.

Il segretario nazionale Cnpp-Spp Mauro Nardella