Madonna dei Sette Dolori a Vasto, da domenica gli appuntamenti della festa religiosa

La Parrocchia di San Marco Evangelista di Vasto si prepara a celebrare la Madonna dei Sette Dolori con una serie di eventi religiosi in programma dal 13 al 20 settembre, periodo importante e significativo per la comunitÃ .
Ecco il programma
Domenica 13 settembre
-17.00 Santo Rosario (Chiesa della Madonna dei Sette Dolori)
-17.30 Processione per trasferire la statua in Parrocchia
-18.00 Santa Messa nella Chiesa di San Marco
Dal 14 al 19 Settenario di Preparazione a San Marco
-17.30 Santo Rosario
-18.00 Santa Messa
MartedÃ¬ 15 settembre
-20.00 Santa Messa nella Chiesa della Madonna dei Sette Dolori
Domenica 20 settembre
-18.00 Santa Messa Solenne presieduta da S. E. Mons Pietro Santoro, Vescovo emerito di Avezzano (nella Chiesa di San Marco) e a seguire Processione