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Madonna dei Sette Dolori a Vasto, da domenica gli appuntamenti della festa religiosa

redazione
Appuntamenti
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La Parrocchia di San Marco Evangelista di Vasto si prepara a celebrare la Madonna dei Sette Dolori con una serie di eventi religiosi in programma dal 13 al 20 settembre, periodo importante e significativo per la comunitÃ .

Ecco il programma 

Domenica 13 settembre 
-17.00 Santo Rosario (Chiesa della Madonna dei Sette Dolori) 
-17.30 Processione per trasferire la statua in Parrocchia 
-18.00 Santa Messa nella Chiesa di San Marco 

Dal 14 al 19 Settenario di Preparazione a San Marco 

-17.30 Santo Rosario 
-18.00 Santa Messa 

MartedÃ¬ 15 settembre

-20.00 Santa Messa nella Chiesa della Madonna dei Sette Dolori

Domenica 20 settembre 
-18.00 Santa Messa Solenne presieduta da S. E. Mons Pietro Santoro, Vescovo emerito di Avezzano (nella Chiesa di San Marco) e a seguire Processione 
 

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