Nuova rotatoria sulla provinciale San Salvo-Ponte Trigno, lavori al via

Partiti i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la SP 199 “San Salvo-Ponte Trigno” e la SP 201 “ex Fondovalle Trigno”, nel territorio di San Salvo.

L’intervento, dal costo complessivo di 250mila euro - si evidenzia in una nota della Provincia di Chieti -, rappresenta un’opera importante per la sicurezza di uno degli snodi viari maggiormente interessati dal traffico nel territorio. La conclusione dei lavori è prevista entro il 6 dicembre.

«Con l’avvio di questo cantiere – dichiarano il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna e il consigliere provinciale Alessandro La Verghetta – diamo una risposta concreta a una delle esigenze più sentite del territorio. Parliamo di un’intersezione interessata quotidianamente da un importante volume di traffico, dove è necessario intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza e rendere più ordinata e fluida la circolazione. La nuova rotatoria è un investimento sulla sicurezza degli automobilisti e di tutti gli utenti della strada».

Il presidente Menna e il consigliere La Verghetta esprimono inoltre un ringraziamento al consigliere provinciale Carlo Moro per il lavoro svolto e per l’attenzione dedicata negli anni alle problematiche della viabilità e della sicurezza nell’area del Vastese, contribuendo a portare avanti un intervento atteso dal territorio.



