Festa del Burrachista, gioco e solidarietÃ  in memoria di Roberto Tarani

Siamo qui per ringraziare ancora una volta coloro che hanno reso indimenticabile la manifestazione del 5 settembre scorso.

Grazie al sindaco Francesco Menna e tutta la giunta comunale per il sostegno nella veste dell'assessore Anna Bosco che non manca mai di essere presente. Grazie al Presidente del Comitato provinciale di Chieti dell'UNICEF prof Arturo Di Cera e al segretario Fabio Gianfelice che sono intervenuti per la consegna della donazione che servirÃ al ciclo completo di cura per 10 bambini denutriti acquistando del cibo terapeutico.

Grazie ai Presidenti di Circolo che con il loro gruppo hanno contribuito alla riuscita della manifestazione :

Rosa Caprioli di Termoli con il gruppo Giocare che Passione

Antonio Miri di Montenero di Bisaccia con il Gruppo Burraco Montenero

Rino Mileno con il Cappellaio Matto di Vasto.

Grazie a tutti i rappresentanti di Isernia, Campobasso, Ortona, Chieti ,Pescara e San Salvo .

Un grazie particolare al Gruppo de LE MATTE di Vasto che ci segue mostrando affiatamento e unione non solo per il divertimento ma anche quando sono in ballo questioni piÃ¹ serie che toccano l'anima. Grazie, Ã¨ un gesto che farÃ bene a chi lo riceverÃ ma ancora piÃ¹ a chi lo ha donato .

Restiamo insieme e facciamo di questo appuntamento un punto di forza, la coppa vinta dai primi classificati Claudia e Alessandra verrÃ consegnata da loro ai primi classificati della seconda edizione della Festa del Burrachista 2027 come testimone di una lunga staffetta per la vita.