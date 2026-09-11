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Festa del Burrachista, gioco e solidarietÃ  in memoria di Roberto Tarani

redazione
Appuntamenti
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Siamo qui per ringraziare ancora una volta coloro che hanno reso indimenticabile la manifestazione del 5 settembre scorso.

Grazie al sindaco Francesco Menna e tutta la giunta comunale per il sostegno nella veste dell'assessore Anna Bosco che non manca mai di essere presente. Grazie al Presidente del Comitato provinciale di Chieti dell'UNICEF prof Arturo Di Cera e al segretario Fabio Gianfelice che sono intervenuti per la consegna della donazione che servirÃ  al ciclo completo di cura per 10 bambini denutriti acquistando del cibo terapeutico.

Grazie ai Presidenti di Circolo che con il loro gruppo hanno contribuito alla riuscita della manifestazione :
Rosa Caprioli di Termoli con il gruppo Giocare che Passione 
Antonio Miri di Montenero di Bisaccia con il Gruppo Burraco Montenero 
Rino Mileno con il Cappellaio Matto di Vasto.

Grazie a tutti i rappresentanti di Isernia, Campobasso, Ortona, Chieti ,Pescara e San Salvo .

Un grazie particolare al Gruppo de LE MATTE di Vasto che ci segue mostrando affiatamento e unione non solo per il divertimento ma anche quando sono in ballo questioni piÃ¹ serie che toccano l'anima. Grazie, Ã¨ un gesto che farÃ  bene a chi lo riceverÃ  ma ancora piÃ¹ a chi lo ha donato . 

Restiamo insieme e facciamo di questo appuntamento un punto di forza, la coppa vinta dai primi classificati Claudia e Alessandra verrÃ  consegnata da loro ai primi classificati della seconda edizione della Festa del Burrachista 2027 come testimone di una lunga staffetta per la vita.

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