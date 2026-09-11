Domenica l'inaugurazione del Teatro CittÃ  di San Salvo

Dopo i giorni difficili che hanno segnato profondamente la nostra comunitÃ , sentiamo ancora piÃ¹ forte il bisogno di ritrovarci insieme, con discrezione, rispetto e con quello spirito di vicinanza che nei momenti piÃ¹ dolorosi ci rende davvero comunitÃ .

Per questo, desideriamo condividere con Voi un momento importante: domenica 13 settembre alle ore 18:00 l'apertura del nostro teatro, uno spazio che sarÃ a disposizione della cittÃ e che vorremmo fosse, prima di tutto, un luogo di incontro, cultura, partecipazione e condivisione.

Il momento sarÃ accompagnato da uno spettacolo teatrale dedicato alla storia del nostro Santo Patrono San Vitale, a cura dellâ€™associazione Gran Sipario dâ€™Argento, un racconto delle nostre radici e della nostra identitÃ , che ci auguriamo possa rappresentare anche un momento semplice e autentico per stare insieme e ripartire uniti dopo il dolore vissuto dalla nostra cittÃ .

Il Presidente del Consiglio

Avv. Tiziana Magnacca

Il Sindaco

Avv. Emanuela De Nicolis