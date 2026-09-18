In Abruzzo il XXVII Cammino nazionale di fraternità delle Confraternite delle Diocesi d'Italia

La Confederazione delle Confraternite delle Diocesi di Italia ha stabilito di celebrare a L’Aquila, nell’anno in cui la città si pregia del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026, il XXVII Cammino Nazionale di Fraternità attraverso il quale Confraternite provenienti da varie regioni italiane, unitamente a quelle di L’Aquila e dell’Abruzzo, si incontreranno per vivere insieme una mattinata di preghiera, di fraternità, di testimonianza della propria fede con i gesti propri della religiosità popolare che esprimono anche la ricchezza del vasto patrimonio culturale che, nel corso dei secoli, le Confraternite hanno costituito e custodito, concorrendo così anche ad un vicendevole scambio spirituale e culturale fra il popolo delle confraternite e la comunità che lo accoglie.

Tutti sono invitati ad unirsi al grande incontro di domenica 20 settembre con la partecipazione alla celebrazione della Santa Messa delle ore 10,00 che Sua Ecc.za Mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo di L’Aquila, presiederà all’interno dello Stadio Tommaso Fattori e, al termine della Messa, a seguire il gioioso e colorato Cammino che dal Viale Gran Sasso raggiungerà il centro cittadino per poi concludersi con la benedizione innanzi alla Basilica di San Bernardino da Siena.

In programma nel pomeriggio/sera del sabato 19 in occasione del XXV anniversario dell’erezione, da parte della Conferenza Episcopale Italiana, della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia:

· ore 18,00 al Piazzale del Palazzo dell’Emiciclo per il Convegno sul tema “Le Confraternite d’Italia in Cammino Sinodale”;

· dalle 21,45 in Piazza Duomo per assistere all’uscita dalla Chiesa del Suffragio, alle ore 22,00 in punto, della Processione Monumentale Penitenziale animata da sole quattro Confraternite abruzzesi che, sullo stile della Processione degli Incappucciati di Lanciano e con la grande Croce portata dal Cireneo scalzo, percorrerà le strade del centro con l’accompagnamento della Banda di Introdacqua.