La ComunitÃ  Salesiana di Vasto accoglie il nuovo parroco Don Massimiliano Dragani

La CittÃ del Vasto Ã¨ invitata a vivere un momento importante per la Parrocchia San Giovanni Bosco: domenica 27 settembre la comunitÃ parrocchiale accoglierÃ ufficialmente Don Massimiliano Dragani come nuovo parroco.

Don Massimiliano, che fino ad oggi ha svolto il servizio di Incaricato dellâ€™Oratorio di Vasto, assume cosÃ¬ anche la responsabilitÃ pastorale della Parrocchia di San Giovanni Bosco, continuando al tempo stesso a ricoprire il ruolo di Incaricato dellâ€™Oratorio. Un passaggio che si inserisce nel cammino della presenza salesiana a Vasto e che rappresenta un nuovo inizio per la comunitÃ , chiamata ad accogliere il proprio nuovo parroco con gioia e nella disponibilitÃ a camminare insieme.

Nato il 5 agosto 1976, don Massimiliano Dragani Ã¨ sacerdote della SocietÃ di San Francesco di Sales, i Salesiani di Don Bosco. Ãˆ stato ordinato sacerdote il 19 maggio 2007, nella Cattedrale di San Tommaso Apostolo di Ortona. Il suo percorso di formazione salesiana lo ha portato a vivere il tirocinio nellâ€™Opera Salesiana di Civitanova, prosegue gli studi di Teologia a Torino che termina con la licenza in Bibbia e Liturgia allâ€™UniversitÃ Pontificia Salesiana di Roma.

Fin dai primi anni del suo ministero sacerdotale ha dedicato particolare attenzione alla pastorale giovanile e allâ€™oratorio, ambiti centrali della sua esperienza salesiana. Ha svolto diversi incarichi nelle opere dellâ€™Italia Centrale, tra cui quello di Incaricato dellâ€™Oratorio a Civitanova Marche, unâ€™importante esperienza pastorale allâ€™Oratorio e alla Scuola Professionale del Pio XI di Roma durata otto anni e successivamente ad Ancona, con lâ€™incarico di Parroco.

Dal 2022 don Massimiliano Ã¨ inserito nella ComunitÃ Salesiana di Vasto, dove ha assunto il servizio di Incaricato dellâ€™Oratorio, diventando una presenza significativa nella vita quotidiana dellâ€™Opera e nel cammino di bambini, ragazzi, giovani, famiglie, animatori e volontari. Il suo impegno si Ã¨ sviluppato attraverso le numerose attivitÃ dellâ€™Oratorio Don Bosco, con particolare attenzione allâ€™accompagnamento dei giovani, alla formazione degli animatori e alla costruzione di una comunitÃ capace di essere luogo di accoglienza, educazione, crescita e fede.

Nel suo servizio a Vasto ha inoltre accompagnato la realtÃ dei Salesiani Cooperatori e collaborato alla vita pastorale della comunitÃ parrocchiale. La sua esperienza si Ã¨ cosÃ¬ sviluppata lungo quella dimensione tipicamente salesiana che vede nellâ€™oratorio una casa capace di accogliere tutti, un luogo educativo e uno spazio nel quale giovani e adulti possono sentirsi parte di una comunitÃ .

Con lâ€™incarico di parroco, don Massimiliano Ã¨ ora chiamato ad ampliare ulteriormente il proprio servizio, mettendo a disposizione della comunitÃ parrocchiale lâ€™esperienza maturata negli anni accanto ai giovani e nel ministero sacerdotale. La responsabilitÃ della Parrocchia di San Giovanni Bosco si affianca infatti al suo servizio nellâ€™Oratorio, rafforzando il legame tra la dimensione parrocchiale e quella educativa, pastorale e comunitaria che caratterizza la presenza dei Salesiani a Vasto.

Il momento ufficiale di ingresso sarÃ vissuto durante la Santa Messa di domenica 27 settembre alle ore 10.00, presieduta da S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, alla presenza di Don Roberto Colameo, Superiore dei Salesiani dellâ€™Italia Centrale e del Direttore della Casa Salesiana Don Daniele Pusti. SarÃ unâ€™occasione per tutta la comunitÃ cittadina per stringersi attorno a Don Massimiliano, affidando al Signore il suo nuovo servizio pastorale e il cammino della Parrocchia di San Giovanni Bosco.

La ComunitÃ di San Giovanni Bosco attende tutti per accogliere e accompagnare Don Massimiliano nel suo nuovo servizio: un nuovo passo da vivere insieme, nella fede, nella fraternitÃ e nello stile salesiano.



