'Giornate Europee del Patrimonio', visita al Parco Archeologico del Quadrilatero e al Museo Porta della Terra a San Salvo

Sabato 26 settembre appuntamento a San Salvo, nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, per una visita guidata tra archeologia, storia e arte contemporanea, negli spazi del Parco Archeologico del Quadrilatero e del Museo Civico “Porta della Terra”, in collaborazione con Parsifal Società Cooperativa.



Un percorso tra le trasformazioni che hanno interessato questi luoghi nel corso dei secoli, dalle aree esterne del Parco agli ambienti museali, per scoprire come il patrimonio archeologico del territorio continui a essere custodito, valorizzato e raccontato.



La visita proseguirà con le opere della mostra “Artwork to Surprise”, a cura del maestro Massimo Greco, in un dialogo tra le testimonianze del passato e le espressioni dell’arte contemporanea

Due i turni previsti: 15:30-17:30 e 17:30-19:30. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Fonte: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara