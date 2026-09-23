Salvatore Lanza, la forza silenziosa di un uomo dâ€™altri tempi e una vita costruita sulla roccia

Dietro ogni grande storia di coraggio, sacrificio e riscatto che appartiene allâ€™anima autentica della nostra terra, câ€™Ã¨ quasi sempre un equilibrio invisibile ma saldo come il granito. Quando si racconta lâ€™avventura di Elga Roberti â€” donna tenace e pioniera che nel 1974 scelse di mettersi in gioco rilevando il distributore di benzina di via Duca degli Abruzzi, lo sguardo si apre inevitabilmente sullâ€™altra colonna portante di quellâ€™impresa di vita: suo marito Salvatore Lanza.

Parlare di Salvatore non significa solo ripercorrere la storia di una famiglia laboriosa, ma toccare con mano il senso piÃ¹ profondo e sacro di parole come lâ€™onestÃ , il sacrificio disinteressato e lâ€™attaccamento alla famiglia.

Le mani ruvide e il cuore saldo: gli anni da ferraiolo

Allâ€™inizio degli anni Settanta, quando la famiglia cominciava a germogliare con quattro creature piccole da crescere ed educare, la vita non faceva sconti. Salvatore conosceva il peso della fatica vera: faceva il ferraiolo nei cantieri edili, un mestiere duro che spesso lo portava lontano da casa, a misurarsi con le intemperie, le trasferte e lâ€™incertezza di uno stipendio che non sempre arrivava con regolaritÃ .

Quando nel 1974 si presentÃ² lâ€™occasione inaspettata del distributore proprio di fronte alla loro abitazione, non ci furono esitazioni nÃ© calcoli egoistici. Con quel patto di reciproca fiducia che solo i matrimoni veri sanno stringere, Salvatore ed Elga scelsero di rischiare insieme: due milioni di vecchie lire chiesti in prestito e la speranza benedetta dal lavoro quotidiano.

Un solo giogo: il lavoro condiviso e il valore dellâ€™onestÃ

I primi anni videro Elga in prima linea tra pompe di benzina e cambio dâ€™olio, mentre Salvatore continuava a fare la spola per garantire una sicurezza alla casa. Poi, quando i sacrifici cominciarono a dare i loro frutti, Salvatore scelse di scendere definitivamente accanto a sua moglie su quel piazzale.

Non câ€™era gerarchia, câ€™era solo comunione. Chi ha conosciuto Salvatore al lavoro ricorda il suo garbo naturale, il rispetto per ogni singolo cliente, la dedizione che non conosceva domeniche nÃ© orari. I riconoscimenti non tardarono ad arrivare â€” come i premi internazionali che li portarono fino a Vienna e a Istanbul â€”, ma la vera ricompensa per Salvatore non era il plauso esteriore: era poter tornare la sera sapendo che ogni soldo portato a casa profumava di sudore onesto e di dignitÃ intatta.

Con quelle stesse mani e con le sole proprie forze, in cinque anni la famiglia riuscÃ¬ a tirare su la propria casa mattone dopo mattone: un nido sicuro per i quattro figli, tirati su nellâ€™esempio tangibile di chi non ha mai cercato scorciatoie.

La roccia della fede: la bussola di tutta unâ€™esistenza

Se chiedeste qual Ã¨ stato il segreto di Salvatore Lanza, la risposta non risiede nei numeri del commercio, ma nelle fondamenta invisibili del suo spirito. Salvatore ha edificato la sua casa sulla roccia:

La fedeltÃ coniugale e il rispetto reciproco: un cammino mano nella mano con la sua Elga, affrontando insieme le privazioni della giovinezza e la serenitÃ della maturitÃ [cite: 1].

Lâ€™educazione allâ€™umiltÃ e al dovere: insegnare ai figli che il rispetto della parola data e lâ€™onestÃ valgono infinitamente piÃ¹ di qualsiasi ricchezza materiale.

La caritÃ discreta: la disponibilitÃ allâ€™ascolto e la generositÃ silenziosa, senza mai ostentare il bene fatto.

Quando nel 1980 il figlio Anselmo entrÃ² nellâ€™attivitÃ di famiglia, e poi con il successivo trasferimento su via Grasceta nel 1991, Salvatore seppe compiere un altro gesto che solo gli uomini saggi sanno compiere: fare un passo indietro al momento giusto, lasciando spazio alla nuova generazione senza mai far mancare il suo sguardo vigile, paterno e benedicente.

Unâ€™ereditÃ che non si cancella

Gli uomini come Salvatore Lanza lasciano una traccia che il tempo non puÃ² consumare. La sua ereditÃ non Ã¨ fatta di cose che periscono, ma dellâ€™impronta che ha impresso nei cuori dei suoi figli, dei suoi nipoti e di chi lo ha conosciuto e stimato.

Rimane lâ€™immagine di un uomo che ha amato senza riserve, che ha lavorato con rettitudine e che ha camminato su questa terra con la serenitÃ di chi sa di aver compiuto fino in fondo la propria missione: essere roccia, custode e faro per la propria famiglia.