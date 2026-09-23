'Autunno in Musica' con la direzione di Davide Di Ienno al Teatro Rossetti di Vasto, tre gli appuntamenti

Con la direzione artistica di Davide Di Ienno, al via la prima edizione della rassegna “Autunno in Musca”, organizzata dall'Associazione Amici del Teatro Rossetti: dalla fisarmonica solista al duo arpa e flauto, fino al grande repertorio romantico per pianoforte e quartetto d'archi con il Patrocinio del Comune di Vasto e Assessorato alla Cultura e Turismo, con l'assessore Nicola Della Gatta:

«I Concerti d'Autunno del Teatro Rossetti - commenta l'assessore - confermano la centralità della cultura e della musica nella vita della nostra comunità. Una rassegna di qualità, che valorizza il nostro teatro e offre al pubblico occasioni di ascolto, incontro e condivisione. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che contribuisce a rendere la cultura sempre più viva e accessibile a tutti.»

Quando le giornate si accorciano e la natura si tinge d'oro, la musica diventa un rifugio per l'anima. Nasce da questa suggestione "Autunno in Musica", una rassegna alla sua prima edizione che propone tre concerti dedicati alla musica da camera e a interpreti di diversa formazione e sensibilità.

Programma

· 27 settembre:

I Colori di Praga – Quintetto con pianoforte | Federico Laudadio, Antonio Pirozzolo, Alessandro Pensa, Olga Moryń, Alessandro Lumachi.

· 4 ottobre:

Il Respiro del Tempo – Fisarmonica solista | Domenico D'Annunzio.

· 18 ottobre:

Roots to Blossom – Arpa e flauto | Anima Duo con Eleonora Serani e Francisco Rojas Huertas.

· Ingresso per concerto: 6 euro

Tre appuntamenti, tre differenti atmosfere e un viaggio attraverso repertori che spaziano dal Barocco alla musica contemporanea, con l'obiettivo di trasformare l'ascolto in un'esperienza intima e coinvolgente.

· 27 settembre con "I Colori di Praga":

Il primo appuntamento è "I Colori di Praga – L'equilibrio perfetto tra tradizione e spirito boemo", affidato a un quintetto formato da Federico Laudadio al pianoforte, Antonio Pirozzolo e Alessandro Pensa ai violini, Olga Moryń alla viola e Alessandro Lumachi al violoncello.

Il programma propone il Quintetto per pianoforte n. 2 in La maggiore, Op. 81 di Antonín Dvořák, composto nel 1887 e considerato uno dei vertici della musica da camera del tardo Romanticismo. Nei quattro movimenti, Dvořák fonde la struttura formale della tradizione tedesca con i colori e i ritmi della propria terra, dalla lirica Dumka alla travolgente danza boema del Furiant, fino al gioioso finale.

Il quintetto riunisce musicisti con importanti esperienze concertistiche e orchestrali in Italia e all'estero, con collaborazioni con istituzioni e orchestre italiane ed europee.

· 4 ottobre con "Il Respiro del Tempo":

Secondo concerto "Il Respiro del Tempo – da Bach alla Fisarmonica Solitaria", per fisarmonica solista, affidato a Domenico D'Annunzio.

Il programma attraversa la musica di Johann Sebastian Bach, con il Nun Komm' der Heiden Heiland e due Preludi e Fughe dal Clavicembalo ben Temperato, per proseguire con le Sonate di Domenico Scarlatti e arrivare al repertorio moderno per fisarmonica di A. V. Solotarev e V. Chernikov.

D'Annunzio, nato a Vasto nel 1985, ha intrapreso lo studio della fisarmonica dall'età di otto anni e ha conseguito il diploma e la laurea di II livello in fisarmonica con il massimo dei voti e la lode. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca alla contemporanea, con particolare attenzione anche alla musica di Astor Piazzolla.

· 18 ottobre con "Roots to Blossom", gran finale con la musica come metafora della vita:

L'ultimo concerto, "Roots to Blossom – Radici nel tempo, musica in fiore", vedrà protagonista Anima Duo, ensemble di flauto e arpa fondato nel 2021 da Francisco Rojas Huertas ed Eleonora Serani, con sede in Belgio.

Il progetto nasce attorno all'immaginario floreale: il fiore diventa simbolo di bellezza, fragilità, amore, memoria e trasformazione. Musiche di epoche differenti si incontrano in un percorso nel quale composizioni, improvvisazione e parola si intrecciano, dalle radici della tradizione fino alle espressioni contemporanee.

Il programma comprende, tra gli altri, Dowland, Debussy, Hovhaness, Schubert, Mozart, García Viardot e John Cage, in un percorso articolato in quattro movimenti.

Un festival tra tradizione e contemporaneità

Con "Autunno in Musica", il pubblico è invitato a percorrere tre differenti paesaggi sonori: la ricchezza timbrica del pianoforte insieme al quartetto d'archi, il respiro della fisarmonica, la trasparenza del dialogo tra flauto e arpa.

Una rassegna che mette al centro l'ascolto e la dimensione più intima della musica da camera, attraversando epoche, linguaggi e sensibilità differenti.

Il Presidente Luigi Marcello "abbiamo inteso organizzare questa prima edizione di Autunno in Musica che prevede ben 3 concerti con la partecipazione di artisti di altissimo livello. Un impegno sia economico che organizzativo non indifferente che vuole dimostrare il nostro sostegno all'attività del Teatro Rossetti nel pieno rispetto delle finalità previste nel nostro statuto. Si è inteso collocare questi avvenimenti nel periodo settembre/ottobre per riempire uno spazio temporale che ha visto la programmazione dei concerti di mezzanotte terminati ad agosto e la nuova stagione concertistica e teatrale 2026/7 che avrà inizio nel prossimo mese di novembre. Tutto ciò e' stato possibile grazie alla collaborazione dell'Assessore alla cultura Nicola Della Gatta e del direttore artistico dell'evento Davide Di Ienno"

AUTUNNO IN MUSICA – I EDIZIONE 2026

Informazioni:

Date e luoghi: Teatro Rossetti, 27 settembre, 4 ottobre, 18 ottobre ore 18.30

Posto unico: 6 euro

Info e prenotazioni: +39 347 543 2013

Organizzazione: Amici del Teatro Rossetti, presidente Luigi Marcello

Direzione artistica: Davide Di Ienno

Con il Patrocinio del Comune di Vasto e Assessorato alla Cultura e Turismo