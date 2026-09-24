La Lampada della Pace di Assisi fa tappa a San Salvo

San Salvo si prepara a diventare, per una sera, una delle città italiane della pace.

Venerdì 25 settembre 2026, la città ospiterà la tappa ufficiale del Giro d’Italia per la Pace, iniziativa nazionale che sta attraversando numerosi comuni italiani per diffondere una cultura di dialogo, responsabilità e impegno civile. La Lampada della Pace di Assisi, simbolo francescano di fraternità, arriverà in città grazie alla collaborazione tra Caritas Diocesana Chieti-Vasto e Comune di San Salvo, coinvolgendo associazioni, famiglie, scuole e cittadini.

La manifestazione prenderà il via alle 20:30 in Piazza Papa Giovanni XXIII, dove è previsto il raduno dei partecipanti. Alle 20:45 si terrà il momento più atteso: l’accensione della Lampada della Pace di Assisi, la stessa che sta attraversando l’Italia nelle varie tappe del Giro. Subito dopo, alle 20:50, partirà il corteo che condurrà i presenti fino a Piazza San Vitale, trasformando il centro cittadino in un percorso simbolico di cammino condiviso. La serata culminerà alle 21:00 con la 2ª edizione di CantaLaPace, l’iniziativa musicale promossa dal Settore Politiche Sociali del Comune, e con la consegna ufficiale della Lampada al sindaco di San Salvo.

Un evento che si inserisce in un progetto più ampio

La tappa di San Salvo non è un episodio isolato. Già nei mesi precedenti, il Comune aveva manifestato la volontà di diventare “Cantiere di Pace” e “Scuola di Pace”, aderendo alle iniziative nazionali che coinvolgono amministrazioni, scuole e realtà associative. Il passaggio della Lampada rappresenta quindi un tassello di un percorso più ampio, che punta a radicare nella comunità locale una cultura della cura, dell’ascolto e della responsabilità verso il bene comune.

Solidarietà: il biglietto d’ingresso che fa la differenza

La partecipazione all’evento è gratuita, ma la Caritas invita i cittadini a portare un contributo destinato alle famiglie in difficoltà. Sono richiesti:

Prodotti per l’igiene — articoli per la persona, la casa e l’infanzia

— articoli per la persona, la casa e l’infanzia Alimenti a lunga conservazione — carne e tonno in scatola, legumi, sughi pronti, minestre

— carne e tonno in scatola, legumi, sughi pronti, minestre Cereali e derivati — pasta, riso, farina, legumi secchi

— pasta, riso, farina, legumi secchi Prodotti da dispensa — biscotti, latte, zucchero, caffè macinato, olio

Un gesto semplice, ma capace di trasformare la partecipazione in aiuto concreto.