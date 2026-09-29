Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

L'abbraccio di Vasto all'Arma dei Carabinieri

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

E' in programma nella giormata odierna della festa patronale di San Michele Arcangelo, a Vasto, la cerimonia ufficiale del conferimento della Cittadinanza Onoraria all'Arma dei Carabinieri come deciso all'unanimitÃ  nei mesi scorsi dal Consiglio comunale della cittÃ .

Cerimonia che avverrÃ  in piazza Rossetti, in serata, prima del concerto delle ore 21 che la Banda Nazionale dell'Arma Benemerita terrÃ  per solennizzare ancora di piÃ¹ la festa patronale.

Tra ieri e oggi significativa la rappresentanza dell'Arma nel cuore del centro cittadino con esponenti dei Carabinieri operativi nei diversi settori del servizio pubblico. Dagli uomini ai mezzi, schierati in piazza Lucio Valerio Pudente e nel Cortile di Palazzo d'Avalos. Grande attrazione la presenza dei Carabinieri a Cavallo che con portamento elegante ed austero hanno percorso le strade del centro.

Condividi su:

Seguici su Facebook