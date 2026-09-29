L'abbraccio di Vasto all'Arma dei Carabinieri

E' in programma nella giormata odierna della festa patronale di San Michele Arcangelo, a Vasto, la cerimonia ufficiale del conferimento della Cittadinanza Onoraria all'Arma dei Carabinieri come deciso all'unanimitÃ nei mesi scorsi dal Consiglio comunale della cittÃ .

Cerimonia che avverrÃ in piazza Rossetti, in serata, prima del concerto delle ore 21 che la Banda Nazionale dell'Arma Benemerita terrÃ per solennizzare ancora di piÃ¹ la festa patronale.

Tra ieri e oggi significativa la rappresentanza dell'Arma nel cuore del centro cittadino con esponenti dei Carabinieri operativi nei diversi settori del servizio pubblico. Dagli uomini ai mezzi, schierati in piazza Lucio Valerio Pudente e nel Cortile di Palazzo d'Avalos. Grande attrazione la presenza dei Carabinieri a Cavallo che con portamento elegante ed austero hanno percorso le strade del centro.