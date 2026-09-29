Il Vescovo Bruno Forte celebra a Vasto la Messa solenne in onore di San Michele

Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto ha celebrato nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, assieme ai sacerdoti del clero cittadino e del territorio, la solenne Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo, Patrono di Vasto e compatrono della diocesi.

Presenti, tra gli altri, rappresentanti delle istituzioni locali, delle forze dell'ordine e in particolare della Polizia di Stato, di cui San Michele Ã¨ altresÃ¬ Patrono.

Nell'omelia il vescovo ha ricordato le figure degli Arcangeli che oggi festeggiamo: Michele, Gabriele e Raffaele.

Monsignor Forte sarÃ presente a Vasto anche nel pomeriggio di mercoledÃ¬ 30 settembre, per presiedere la funzione delle ore 18 e la successiva Processione che riporterÃ la statua del Patrono nella Chiesa di San Michele Arcangelo.

In basso la funzione trasmessa sul canale MisericordiaTV