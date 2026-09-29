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Il Vescovo Bruno Forte celebra a Vasto la Messa solenne in onore di San Michele

La funzione nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. Nel pomeriggio del 30 la processione di ritorno della statua del Patrono di Vasto nella sua 'casa'

redazione
Tradizioni
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Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto ha celebrato nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, assieme ai sacerdoti del clero cittadino e del territorio, la solenne Santa Messa in onore di San Michele ArcangeloPatrono di Vasto e compatrono della diocesi.

Presenti, tra gli altri, rappresentanti delle istituzioni locali, delle forze dell'ordine e in particolare della Polizia di Stato, di cui San Michele Ã¨ altresÃ¬ Patrono.

Nell'omelia il vescovo ha ricordato le figure degli Arcangeli che oggi festeggiamo: MicheleGabriele Raffaele.

Monsignor Forte sarÃ  presente a Vasto anche nel pomeriggio di mercoledÃ¬ 30 settembre, per presiedere la funzione delle ore 18 e la successiva Processione che riporterÃ  la statua del Patrono nella Chiesa di San Michele Arcangelo.

In basso la funzione trasmessa sul canale MisericordiaTV

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