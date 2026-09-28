Da San Salvo a San Giovanni Rotondo: la pedalata del cuore della Ciclistica Valle Trigno

Un viaggio di fede, passione e condivisione: nella giornata di ieri, la Ciclistica Valle Trigno ha promosso e portato a termine una memorabile pedalata da San Salvo fino a San Giovanni Rotondo e ritorno, nel segno della devozione a Padre Pio.

L'iniziativa ha unito decine di appassionati di tutte le etÃ in una giornata all'insegna dello sport e della fraternitÃ . Partiti all'alba dal litorale abruzzese, i ciclisti hanno attraversato paesaggi suggestivi fino a raggiungere il santuario pugliese dedicato al Santo del Gargano.

A spingere sui pedali non Ã¨ stata solo la preparazione atletica, ma soprattutto il forte spirito di aggregazione e un profondo sentore emotivo. Arrivare ai piedi del santuario, stanchi ma sorridenti, ha trasformato la fatica del chilometraggio in un intenso momento di raccoglimento e gioia condivisa.

Unâ€™impresa su due ruote che testimonia ancora una volta come lo sport sappia farsi veicolo di comunitÃ , valori autentici ed emozioni indelebili per tutto il territorio della Valle del Trigno e oltre.