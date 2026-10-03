Libro su Mimì Vicoli, San Salvo riscopre il padre della cooperazione

Una piazza piena, attenta, emozionata.

In Piazza San Vitale a San Salvo la presentazione del libro “Mimi Vicoli Padre della Cooperazione e del Socialismo a San Salvo” di Orazio Di Stefano.

Un evento che ha saputo tenere insieme storia, memoria civile e musica, restituendo alla città una delle sue figure più importanti e, per troppo tempo, poco raccontato alle nuove generazioni.

Davanti a un pubblico composto da cittadini, ex amministratori, giovani, rappresentanti del mondo cooperativo e sindacale, Di Stefano, assieme a Osvaldo Menna che ha curato la prefazione del libro, ha ripercorso con passione e rigore documentale la vita di Mimi Vicoli: l'intuizione della cooperazione come strumento di emancipazione dei braccianti, l'impegno nel socialismo riformista, il legame profondo con la terra e la gente di San Salvo.

Un racconto fatta di foto d'epoca, documenti inediti, testimonianze dirette, che ha riportato alla luce gli anni in cui a San Salvo nascevano le prime cooperative e si costituivano, mattone dopo mattone, diritti e dignità per lavoratori.

“Mimi Vicoli non è stato solo un politico o un cooperatore - ha sottolineato Di Stefano - è stato un costruttore di comunità. Ha insegnato che stare insieme, cooperare, significa resistere alle ingiustizie”.

La serata è stata arricchita dalla Spaghettata della Pace, momento conviviale e simbolico che ha trasformato Piazza San Vitale in una grande tavola condivisa, e dal toccante tributo musicale “Eppure il vento soffia ancora” dedicato a Pierangelo Bertoli.

Le canzoni del cantautore emiliano, voce degli ultimi e del mondo del lavoro, hanno creato un ponte ideale tra la storia di Mimì Vicoli e il presente, tra memoria e impegno attuale.

Applausi, commozione e tanti giovani ad ascoltare: Piazza San Vitale ha vissuto una serata che non è stata solo presentazione di un libro, ma un atto d'amore verso San Salvo e la sua storia migliore.

Gli organizzatori ringraziano tutti i presenti, i volontari e coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa.

Il libro di Orazio Di Stefano è disponibile presso le librerie locali e rappresenta una lettura fondamentale per chi vuole capire le radici sociali e civili della nostra città.