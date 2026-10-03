Dal Vaticano a Chieti-Vasto: il Cardinale Mauro Gambetti Ã¨ il nuovo Vescovo

Eâ€™ il Cardinale Mauro Gambetti, 61 anni da compiere il prossimo 27 ottobre, originario di Castel San Pietro (Bologna), il nuovo Vescovo della Diocesi di Chieti-Vasto.
Lâ€™ufficialitÃ nella Cattedrale di San Giustino a Chieti con la lettura della nomina ufficiale da parte di Papa Leone XIV di Monsignor Bruno Forte, da 22 anni a capo della Diocesi del territorio.
Gambetti, dellâ€™Ordine dei Frati Minori Conventuali, Ã¨ stato Vicario generale di Sua SantitÃ per la CittÃ del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Eâ€™ stato nominato Cardinale da Papa Francesco nel 2020.
Il Cardinale Gambetti si insedierÃ alla guida della Diocesi di Chieti-Vasto il prossimo 29 novembre.