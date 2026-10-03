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Dal Vaticano a Chieti-Vasto: il Cardinale Mauro Gambetti Ã¨ il nuovo Vescovo

Ufficiale il successore di Monsignor Bruno Forte

redazione
Territorio
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Eâ€™ il Cardinale Mauro Gambetti, 61 anni da compiere il prossimo 27 ottobre, originario di Castel San Pietro (Bologna), il nuovo Vescovo della Diocesi di Chieti-Vasto.

Lâ€™ufficialitÃ  nella Cattedrale di San Giustino a Chieti con la lettura della nomina ufficiale da parte di Papa Leone XIV di Monsignor Bruno Forte, da 22 anni a capo della Diocesi del territorio.

Gambetti, dellâ€™Ordine dei Frati Minori Conventuali, Ã¨ stato Vicario generale di Sua SantitÃ  per la CittÃ  del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Eâ€™ stato nominato Cardinale da Papa Francesco nel 2020.

Il Cardinale Gambetti si insedierÃ  alla guida della Diocesi di Chieti-Vasto il prossimo 29 novembre.

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