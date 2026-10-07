Venticinque anni di diaconato: il sÃ¬ fedele di Antonio De Luca

San Salvo celebra i 25 anni di ministero diaconale di Antonio De Luca, una figura che ha saputo incarnare nel tempo il volto della Chiesa del servizio, della caritÃ e dellâ€™accoglienza nella comunitÃ della parrocchia di San Nicola Vescovo.

La comunitÃ parrocchiale di San Nicola Vescovo rende grazie al Signore per i venticinque anni di diaconato di Antonio De Luca, una ricorrenza che diventa occasione per guardare con gratitudine a un lungo cammino di fede, servizio e dedizione alla Chiesa.

In questi anni Antonio ha rappresentato una presenza autentica, costante e discreta per lâ€™intera comunitÃ . Il suo ministero Ã¨ stato vissuto nel segno della disponibilitÃ , dellâ€™ascolto e della vicinanza alle persone, in particolare a quanti attraversavano momenti di difficoltÃ o avevano bisogno di una parola di conforto.

Una presenza che non Ã¨ iniziata con lâ€™ordinazione diaconale, ma che affonda le sue radici in un impegno ecclesiale iniziato molto prima, sempre vissuto con generositÃ e spirito di servizio.

Il diaconato, infatti, Ã¨ per sua natura vocazione al servizio. E Antonio ha saputo interpretarlo con semplicitÃ e fedeltÃ , facendosi ponte tra la liturgia e la vita quotidiana, tra lâ€™annuncio del Vangelo e la concreta attenzione ai fratelli. Con il suo stile sobrio e accogliente ha accompagnato generazioni di fedeli, condividendo gioie, speranze, fatiche e momenti significativi della vita della parrocchia.

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