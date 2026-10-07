"La Frana del 1956 e la Chiesa di San Pietro", a Vasto la mostra di foto dei Fratelli Di Marco

I Fratelli Di Marco, fotografi dalla cronaca alla storia: si intitola “La Frana del 1956 e la Chiesa di San Pietro” la mostra fotografica organizzata a Vasto In occasione del 70° anniversario della Frana.

L'iniziativa è a cura di Mercurio Saraceni, Paolo Calvano, Maurizio Di Marco e Beniamino Fiore.

180 foto (in parte inedite) che raccontato quei tragici momenti del 1956, le varie fasi dell'abbattimento della Chiesa di San Pietro, il ripristino del costone orientale e di via Adriatica.

La mostra sarà aperta, tutti i giorni, dall'11 al 25 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 20:00 nella cornice del Chiostro della Curia Vescovile in via Vescovado con inaugurazione programmata domenica 11 alle ore 17.

Sono previste - evidenziano i promotori - le visite delle classi degli istituti scolastici che ne faranno richiesta.