“Emozioni Oltre Confine”, aiuti a Gaza attraverso l’arte

Sabato 31 ottobre, all’Hotel Ristorante Gabrì, arte e solidarietà con la partecipazione straordinaria dello psicologo divulgatore Alessio Rocco Ranieri. Iscrizioni entro il 20 ottobre.

Una serata in cui arte, incontro e solidarietà diventano un aiuto concreto. Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 20:30, l’Hotel Ristorante Gabrì di San Salvo ospiterà “Emozioni Oltre Confine”, una cena spettacolo di beneficenza a sostegno di Gaza.

L’evento è organizzato da Giro di Boa, con la direzione artistica di House of Kali, in collaborazione con le odv Lory a Colori e Mano nella Mano.

Il programma prevede lo spettacolo “Emozioni Oltre Confine”, seguito dall’intervento dell’ospite d’onore, lo psicologo divulgatore Alessio Rocco Ranieri, formatore di fama nazionale. Lo spettacolo esplora la complessità umana e il modo in cui le nostre scelte possono condurci verso aspetti diversi di noi stessi, aprendo un dialogo tra emozioni, contraddizioni e possibilità di cambiamento.

La quota di partecipazione è di 50 euro a persona, comprensiva della cena, dello spettacolo e di un contributo alla causa solidale. Alla raccolta concorreranno anche i contributi dei sostenitori, tra cui La Fondazione BCC Valle Trigno.

Le iscrizioni chiuderanno il 20 ottobre 2026.



Informazioni e iscrizioni:

https://spettacolo-benefico.emergent.host/

333 568 8660





