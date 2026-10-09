"Zaino Sospeso”, il Service del Lions Club Vasto Host a sostegno della Caritas

Il Lions Club Vasto Host rinnova il proprio impegno a favore della comunità attraverso il service “Zaino Sospeso”, con la donazione di materiale scolastico destinato alla Caritas di Vasto, affinché possa essere messo a disposizione delle famiglie e dei bambini che vivono situazioni di maggiore difficoltà.

Un gesto concreto di solidarietà - si legge in una nota del sodalizio - che nasce dalla volontà del Club di essere vicino al territorio e di trasformare i valori del servizio in un aiuto tangibile per chi ne ha più bisogno.

Presenti il Coordinatore Distrettuale del Service Antonio Cocozzella, la presidente del Club Lions Vasto Host Silvia Celenza e diversi soci, don Luca Corazzari e Mirella Sansiviero.

La donazione del materiale del progetto ‘Zaino Sospeso’ rappresenta pienamente lo spirito del service: ascoltare i bisogni della comunità e intervenire con gesti concreti, capaci di restituire dignità e opportunità. Il Club ringrazia la Caritas di Vasto per la preziosa opera quotidiana a sostegno delle persone e delle famiglie più fragili e ringrazia quanti a diverso titolo hanno offerto il materiale didattico consegnato. Quando il volontariato, le associazioni e le realtà del territorio collaborano, il servizio diventa ancora più efficace e significativo.

Il progetto conferma quindi l’importanza di una rete solidale capace di mettere in comune energie e risorse, con particolare attenzione ai più giovani e al loro diritto allo studio.