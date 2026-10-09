Conservazione e tutela dei preziosi pavimenti delle Terme Romane di Vasto, via ai lavori

Prendono avvio, in via Adriatica a Vasto, i lavori di revisione e manutenzione delle coperture in legno nell'area archeologica delle Terme Romane dell'antica Histonium.

L'intervento - si evidenzia in una nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara - è finalizzato alla conservazione e tutela dei preziosi pavimenti musivi custoditi all’interno dell’area archeologica.

I lavori sono stati affidati all’impresa Basilico Franco s.r.l., per un importo di circa 60.000 euro.

L’intervento è finanziato nell’ambito della programmazione ordinaria del Ministero della Cultura e attuato dalla Soprintendenza del territorio con la piena disponibilità del Comune di Vasto.

Responsabile del progetto è la funzionaria restauratrice della Soprintendenza, Maria Isabella Pierigè, progettista e direttore dei lavori l'arch. Michele Boccia.

L’attività - si specifica infine - si inserisce nell’ambito delle azioni di tutela e conservazione del patrimonio archeologico vastese, contribuendo a preservare una delle testimonianze più significative della presenza romana nell’antica Histonium, assicurando una migliore protezione dei mosaici e favorendone la conservazione e fruizione per le future generazioni.