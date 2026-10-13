Â«Vasto ascoltaÂ», l'iniziativa in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale

Una poltrona rivolta verso le parole delle persone, al centro di unâ€™installazione pensata per fermarsi e ascoltare. Â«Vasto ascoltaÂ», allestita venerdÃ¬ 9 ottobre 2026 dal Centro di Salute Mentale di Vasto per la Giornata mondiale della Salute Mentale, Ã¨ rimasta visibile per tutto il fine settimana.
Sui roll-up si leggevano le risposte anonime delle persone seguite dal Centro e dal centro diurno alla domanda: Â«Se per una volta tutti si fermassero ad ascoltarti, cosa vorresti che sapessero?Â». Tra le frasi esposte: Â«Vorrei che gli altri sapessero che essere ascoltati Ã¨ giÃ lâ€™inizio di una curaÂ» e Â«Câ€™Ã¨ posto anche per noi?Â».
Due roll-up erano collocati allâ€™ingresso dellâ€™ospedale di Vasto. Il tema della Giornata mondiale della salute mentale 2026 era Â«Lived experiences heard: real voices, real changeÂ», sintetizzato nei materiali con Â«Voci reali per un cambiamento realeÂ».
Per il Centro, lâ€™iniziativa ha rappresentato un momento di sensibilizzazione e riflessione sul valore dellâ€™ascolto delle persone che vivono lâ€™esperienza della sofferenza psichica.
Per approfondire come Ã¨ nata lâ€™iniziativa si puÃ² consultare lâ€™articolo di presentazione.
Contatti del Centro di Salute Mentale di Vasto: telefono 0873.308407, email psichiatria.vasto@asl2abruzzo.it.