'Mastro Panettone d'Ã‰lite 2026', tra i finalisti Nicola Spagnoli e Alessia Colamarino di Vasto

Sono tre gli artigiani abruzzesi tra i finalisti di Mastro Panettone d'Ã‰lite, il concorso nazionale organizzato da Goloasi che quest'anno celebra la decima edizione, la seconda con la formula "Mani in pasta". Roberto Catelli di Pasticceria RÃ² by Caesar di L'Aquila Ã¨ finalista sia nella categoria panettone tradizionale sia in quella al cioccolato. Nella categoria al cioccolato sono finalisti anche Nicola Spagnoli e Alessia Colamarino di MamiblÃ¹ di Vasto.

Gli artigiani sono stati selezionati al termine delle degustazioni svoltesi dal 6 all'8 ottobre a Turi, in provincia di Bari. La selezione Ã¨ stata affidata a una giuria di maestri esperti di lievito madre e grandi lievitati composta da Beniamino Bazzoli, Claudio Gatti, Gianluca Casadei, Matteo Dolcemascolo e Michele Pirro.

La finale in due fasi

La finale di Mastro Panettone d'Ã‰lite 2026 si articolerÃ in due fasi. La prima, denominata Â«Mani in pastaÂ», si svolgerÃ dal 19 al 23 ottobre nel laboratorio Waico Group di Isola Vicentina (Vicenza). Qui gli artigiani dovranno realizzare personalmente i panettoni destinati alla valutazione conclusiva, lavorando sotto la supervisione dei commissari Pietro Netti, Alessio Formichetti e Stefano Priolo.

La seconda fase si terrÃ il 27 ottobre al Relais Il Santissimo di Turi, dove la stessa giuria delle selezioni, presieduta stavolta dal maestro Vincenzo Tiri, valuterÃ i panettoni realizzati durante Â«Mani in pastaÂ» e proclamerÃ i vincitori delle due categorie.

Â«La prova Mani in pasta Ã¨ il punto centrale della formula d'Ã‰lite: chi arriva in finale realizza il panettone davanti ai commissari, e sarÃ proprio quel prodotto a essere giudicato. Ãˆ un modo per dare valore al lavoro degli artigiani e alla loro capacitÃ di seguire tutte le fasi della preparazioneÂ», dichiara Massimiliano Dell'Aera, fondatore di Goloasi.

In vista del Natale, Goloasi ha realizzato anche l'Osservatorio Mastro Panettone d'Ã‰lite 2026: sei artigiani su dieci prevedono di produrre piÃ¹ panettoni, mentre il 58% non alzerÃ i prezzi.

Goloasi

Goloasi Ã¨ una piattaforma dedicata alla pasticceria e alla panificazione artigianale. Attraverso concorsi e progetti editoriali promuove il confronto tra produttori e la conoscenza del loro lavoro.