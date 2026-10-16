La Nuova Libreria di Vasto chiude dopo 48 anni. Sabato il saluto per una grande 'comunità di cultura'

Una festa per salutare quella che, per 48 anni, è stata un'autentica “comunità di cultura”.

Sabato 17 ottobre, dalle ore 17, appuntamento alla Nuova Libreria di piazza Barbacani, per salutare Germana Benedetti e la figlia Emanuela Petroro che, nel lungo periodo, hanno gestito un'attività che si espressa e consolidata, nel tempo, per la sua disponibilità di libri, presentazioni, incontri con autori, mostre, laboratori per i bambini, concerti e tanti altri appuntamenti, tutti intrisi di vera e genuina passione.

Il programma dell'incontro aperto al pubblico prevede musica, laboratorio per bambini, esposizioni di artisti locali e performance. Spazio anche ad un'area di degustazioni enogastronomiche con prodotti del territorio, a offerta libera. A chi prenderà parte all'appuntamento viene chiesto di portare il proprio bicchiere per ridurre la prodizione di rifiuti.

Chiude la Nuova Libreria ma non si fermerà, assicurano Germana ed Emanuela, l'impegno in qualità di presidio culturale.