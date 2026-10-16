Angelo Pagano racconta i 50 anni della Compagnia Teatro Sperimentale a San Salvo

La Compagnia di Teatro Sperimentale “Renato Bevilacqua” rappresenta una realtà storica del panorama culturale sansalvese.

Cinquant’anni di attività dedicati al teatro, alla valorizzazione del dialetto e alla conservazione delle tradizioni popolari.

Fondata da un gruppo di appassionati, la Compagnia ha costruito negli anni un repertorio che spazia dalle commedie dialettali ai classici del teatro italiano. Accanto all’attività artistica, ha portato avanti iniziative sociali e solidali, promuovendo la partecipazione dei giovani e l’attenzione verso le persone più fragili. Il percorso della compagnia ha oltrepassato i confini nazionali, con rappresentazioni in Nord America, ospite delle comunità abruzzesi e molisane di Philadelphia, Washington e Montreal.

Per ripercorrere questa esperienza e conoscere più da vicino i protagonisti, Sansalvo.net ha intervistato il regista Angelo Pagano, a cura di Antonio Cilli, dedicata alla storia e all’attività della compagnia.