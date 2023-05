Vita Dulcis: al Palazzo delle Esposizioni di Roma una nuova mostra su antico e cinema

Inaugurata la nuova mostra VITA DULCIS. Paura e desiderio nell’Impero Romano presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, che sarà aperta al pubblico fino al 27 agosto 2023.

Curata dall’artista Francesco Vezzoli e Stéphane Verger, direttore del Museo Nazionale Romano, la mostra vede l’intersezione di più livelli: l’arte contemporanea, la storia romana con opere provenienti dal Museo Nazionale Romano e la rappresentazione della storia romana fatta dal cinema nel XX secolo.

Dopo aver già sperimentato in altre occasioni il connubio tra antico e cinema, Vezzoli ripropone l’accostamento in un contesto scenografico suggestivo, abbinando reperti dell’antica Roma con film ambientati nell’antichità, partendo da Cabiria del 1914, passando per il Satyricon di Federico Fellini, fino ad approdare alle pellicole contemporanee.

Dopo dieci anni, vengono ripresentate al grande pubblico per la prima volta anche sei opere del 24Hours Museum, in cui Vezzoli ha trasformato sculture romane iconiche in misteriose divinità che alludono a note dive contemporanee.

La dimensione installativa è suggestiva e teatrale ed è stata disegnata dall’artista Filippo Bisagni, mentre il gioco di luci e ombre, bianchi e neri, è stato ideato da Luca Bigazzi.

Il risultato è un intenso mosaico di opere classiche iconiche, a cui si affiancano tesori del Museo Nazionale Romano mostrati al pubblico per la prima volta. Il tutto immerso nella cornice di grandi classici del cinema mondiale e una pennellata di contemporaneità.