Regionali Molise 2023, il fronte progressista si ricompatta su Roberto Gravina (M5S)

In vista delle prossime elezioni regionali in Molise in programma il 25 e il 26 giugno 2023, Il centrosinistra e il M5S hanno trovato la quadra sul nome di Roberto Gravina (M5S), attuale sindaco di Campobasso.

Lo scacchiere delle alleanze inizia a definirsi sempre di più. Il via libera all’accordo è arrivato nel pomeriggio di ieri, sabato 29 aprile, a seguito dell’incontro tra il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Prima dell’incontro, Conte aveva già avuto un confronto con la dirigenza locale del partito ma decisivo è stato anche il rilancio del nome di Gravina da parte del segretario regionale PD Vittorino Facciolla. Il sindaco di Campobasso, infatti, è stato individuato come il candidato di sintesi migliore per la coalizione, e gradito all’elettorato del centrosinistra. In una nota congiunta, infatti, è stato definito come “una figura con la giusta esperienza politica e amministrativa in grado di garantire il buon governo della nostra regione”.

La coalizione, quindi, al momento sarà formata da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Articolo 1, Molise Solidale, Volt, Sinistra Italiana ed Europa Verde.

L’interlocuzione, però, continua anche con Costruire Democrazia, formazione politica locale che accoglie anche civici di centrodestra che, dopo 10 anni, torna sulla scena politica locale. Il movimento pare abbia accolto positivamente la candidatura di Gravina.

Nel frattempo, in una nota, il Terzo Polo si dice aperto a più scenari: correre da solo o confrontarsi sui programmi sia con il centrosinistra che con il centrodestra.