Le installazioni artistiche di Miriam Duque De Paiva

“Le donne non si comprendono si amano”. E’ il titolo del viaggio sensoriale alla scoperta del femminile di Miriam Duque De Paiva, artista ostunese di origini brasiliane, che esporrà le sue opere a San Salvo per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e dell’Associazione Le Triadi. L’iniziativa chiude gli eventi del “Marzo Rosa”.

L’inaugurazione sabato 13 aprile alle ore 18:00 presso l’Officina della Cultura – ex Mercato coperto in via Trignina. Curatore dell’evento Ubaldo Fabrizio con le riflessioni moderate dal prof. Giovanni Maria Molfetta.

E’ un itinerario interattivo dove la pienezza del colore colpisce l'osservatore, provocando una riflessione emotiva spinta dalla sua forza che si articola su installazioni artistiche che saranno presentate in un percorso simbolico anche della storia culturale di San Salvo partendo dalla neo costituita Officina della Cultura, passando per la via della Chiesa per poi entrare nel Museo del Quadrilatero per finire alla sala “Leone Balduzzi” dell'Arco della Terra.

“La nostra è stata una scelta coraggiosa e provocatoria – spiega il consigliere delegato alla Cultura Maria Travaglini – per riflettere sulla donna attraverso l’arte visiva con delle installazioni che susciteranno emozione. Miriam Duque De Paiva è un’artista che affascinerà perché ha scelto la pittura come forma comunicativa che arriverà senza dubbio direttamente al cuore dei visitatori”.

La lettura di alcuni testi scelti è affidata a Marisa D’Alfonso del Molière Bistrot Letterario.