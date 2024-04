'Gran Sipario d'Argento', un successo lo spettacolo per i 30 anni di teatro

Un successo lo spettacolo teatrale che la Compagnia Gran Sipario d'Argento ha voluto offrire alla comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo per festeggiare i suoi 30 anni di teatro.

Nata all'interno dell'allora gruppo adulti di Azione Cattolica, la compagnia dilettantistica ha messo in scena degli spettacoli divertenti per raccontare con delicatezza la storia della nostra terra e delle nostre tradizioni.

La regista ed autrice di molti testi Maria Pagano ha saputo coniugare umorismo e gentilezza nei linguaggi e nelle battute con “idee” intelligenti ed artisticamente parlando geniali: come la prima scena di questa rappresentazione che si apre con le tre statue presenti nella ristrutturata Chiesa impersonate da tre attori con vestiti ed oggetti di scena curati nei minimi dettagli.

In questi anni gli artisti che hanno recitato con Sipario d'Argento sono stati tanti, diversi per età, per attività professionale, ed origini e provenienti da diversi ambienti della città a significare come il teatro può essere luogo di incontro tra le diverse generazioni, tra le diverse componenti della città e del tessuto sociale e culturale della nostra terra.

Complimenti Maria e complimenti a tutta la compagnia.