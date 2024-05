Jazz Masterclass alla Scuola Civica Musicale di Vasto con Tony Pancella

La Scuola Civica Musicale di Vasto, nei giorni di sabato 18 e domenica 19 maggio, organizza presso la propria sede in via Anelli n.71 a Vasto la Jazz Masterclass con il docente Tony Pancella. L’incontro di studio e approfondimento verterà su “La Ballad: armonizzazione, interpretazione e accompagnamento”. Saranno trattati gli aspetti fondamentali dell’arte di interpretare le Ballad, con particolare attenzione al lavoro pianistico ma con notevole cura di tutti gli altri aspetti vocali e strumentali.

La Masterclass è destinata a strumentisti e cantanti. Gli orari degli incontri saranno i seguenti:

sabato – ore 10:00 / 13:00 – ore 15:00 / 18:00

domenica – ore 10:00 / 13:00 – ore 15:00 / 18:00

Sempre domenica, a fine corso, ci sarà il concerto al Teatro Rossetti alle ore 19:30 dove Tony Pancella con il suo quintetto presenterà il suo nuovo lavoro discografico (ingresso € 5).

La tassa di frequenza alla Masterclass sarà di € 80 (comprensivo di ingresso al concerto finale). Per le iscrizioni e le informazioni rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica Musicale in via Anelli 71 – tel: 0873-391278 / 347-0820836.