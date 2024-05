Il giovane vastese Emanuele Santoro vince il primo premio assoluto al concorso 'Ischia'

Brilla il talento di Emanuele Santoro: il giovane vastese, allievo del Liceo Musicale ‘Raffaele Mattioli’, ha vinto il primo premio assoluto come solista al pianoforte alla terza edizione dell'”Ischia" - International Soloist & Chamber Music Competition, prestigioso concorso di scena nella Villa Arbusto di Lacco Ameno.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione musicale ‘Note sul Mare’, con la direzione artistica affidata a Federica Monti e Fabio Bianco.

Emanuele Santoro ha conquistato il pieno apprezzamento della giuria suonando impeccabilmente il “Preludio e fuga in do minore 2” di Bach e la “Sonata n. 5 in do minore primo tempo” di Beethoven.