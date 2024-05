Premio Letterario Emily, torna il “rito” del Caffè Letterario

Lunedì 8 maggio, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico “Filippo Palizzi” di Vasto, si terrà il Caffè Letterario Emily, il primo della seconda edizione dell’omonimo Premio Letterario che mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza in genere.

Promotore dell’evento, presente anche sulla piattaforma de Il Maggio dei Libri, il Comitato Direttivo del concorso e con esso le Associazioni Emily Abruzzo e Unione Nazionale Vittime (UNaVi) nonché il Comune di Vasto e l’ I.T.S.E.T. “F. Palizzi”.

“The Wolf - Cornuti a caccia di sacristi” della giornalista e scrittrice Fabiana Agnello è il titolo del libro che verrà presentato e che sarà occasione per parlare di uno dei tanti, mille volti della violenza, quella perpetrata dalla Mafia.

Un libro con cui “la giornalista Fabiana Agnello, il Giudice Francesca Mariano ed il Pubblico Ministero Antimafia Carmen Ruggiero rappresentano la capacità di rinascita, come solo le donne possono raffigurare, di un paese che ha gli anticorpi per liberarsi dalle catene opprimenti delle mafie e diventare un'eccellenza mondiale”, come ha scritto il noto conduttore televisivo Massimo Giletti nella prefazione del volume.

A dialogare con l’autrice, le Insegnanti - nonché Giurate del Premio - Federica Frisco e Candia Piedigrossi che si alterneranno in due momenti della giornata. Alle ore 11:00 la Agnello incontrerà gli studenti dell’Istituto, alcuni dei quali concorrono al Premio (nella sezione dedicata alle scuole) con il volume “Voci da ascoltare” edito da Gemma Edizioni; alle ore 18:00, invece, si terrà il secondo incontro aperto a tutta la cittadinanza.