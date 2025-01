"Arte in viaggio", gli allievi del Liceo Artistico di Vasto dipingono bus della 'Di Fonzo'

“Arte in viaggio” è un progetto nato dalla collaborazione delle Prof.sse Alessandra Minerva e Angela Ruberto del Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto con la società di autotrasporti Di Fonzo.

L’idea nasce dal voler portare in viaggio l’arte, e gli studenti della 4 A sez. Arti Figurative hanno immaginato, progettato e realizzato tanti autobus dipinti mettendo in campo tutte le loro capacità e la loro creatività.

Il Presidente Alfonso Di Fonzo ha ritenuto opportuno valorizzare tutti gli studenti dando modo alla scuola di dimostrare, ancora una volta, che la collaborazione tra pubblico e privato è una carta vincente.

L’autobus che fa parte della flotta storica della Società sarà anche allestito all’interno con una esposizione di lavori degli studenti del Liceo Artistico e sarà una mostra itinerante che si svolgerà secondo le seguenti date:

19 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, in occasione dell’ultima data di Open Day, presso il piazzale del Liceo Artistico, via dei Conti Ricci, 1 a Vasto;

25 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso Piazza Rossetti a Vasto;

28 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 13:30 l’autobus sarà itinerante nei comuni di Cupello, Monteodorisio e Casalbordino ed ospiterà le classi delle scuole secondarie di primo grado dei rispettivi comuni.

La visita è aperta a tutti.

Le Prof.sse Minerva e Ruberto ringraziano la società di autotrasporti Di Fonzo nella persona di Alfonso Di Fonzo e tutto il Cda della Società per l’opportunità, ringraziano la Dirigente Scolastica,

Prof.ssa Anna Orsatti per aver appoggiato e condiviso l’idea e ringraziano, inoltre, le colleghe dello staff di orientamento per la disponibilità e collaborazione.